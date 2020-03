Kozel chválí hráče Baníku za domácí přípravu

Ostrava - Trenér ostravských fotbalistů Luboš Kozel je spokojený s individuální připravou hráčů během nucené ligové přestávky. Devětačtyřicetiletý kouč zvažuje, že mužstvu dá volno, pokud v Česku potrvají mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.

Baník stejně jako další kluby po vyhlášení nouzového stavu připravil hráčům tréninky v domácích podmínkách. Kozel je s kolegy z realizačního týmu v každodenním spojení a díky moderním technologiím mohou na dálku sledovat, jak ostravští fotbalisté plní zadané plány, například kolik naběhají kilometrů a kde se pohybují.

"Kluci opravdu pracují. Je docela možné, že tenhle pro ně neobvyklý způsob jim dodává motivaci, je to najednou něco jiného. Jasně, všichni bychom chtěli být spolu a hrát fotbal. Ale někdy se stane, že když si to okolnosti žádají a vy musíte pracovat za jiných podmínek, je to jakýsi impulz, který motivuje," řekl Kozel v rozhovoru pro klubový web. "Jediné, co nám někdy nezafungovalo, byly třeba hodinky, které někomu vypověděly službu, takže jsme v dané chvíli od něj neměli přesné údaje o vykonané práci. Ale kluci opravdu makají. Kuba Drozd si dokonce mírně natáhl tříslo," doplnil trenér čtvrtého celku tabulky.

Předpokládá, že přísná opatření včetně omezení pohybu osob budou prodloužena. "Pokud karanténa potrvá měsíc, je na zvážení i volno pro hráče. Dát jim prostě na určitý čas volno, aby mohli vypnout hlavu, uvolnit se fyzicky i psychicky a odpočinout si. Protože se může stát i to, že se liga bude dohrávat do léta a hned se začne nový ročník. I tato možnost je ve hře. A pak by se mohlo stát, že kluci žádnou dovolenou mít nebudou, což by také nebylo dobře," konstatoval Kozel.

S rodinou bydlí v Psárech blízko Prahy a momentálně tráví hodně času na zahradě. Od fotbalu si však pauzu nedal. "Využívám ten čas, který se naskytl, a videozáznamy si neustále prohlížím. Jak ty s hrou našeho týmu, tak i záznamy soupeřů. Pořád je co se učit, pořád je co hledat a co analyzovat. A to také dělám," uvedl Kozel.

"Důležité je, abychom byli všichni zdraví. To především teď přeju i našim fanouškům a vůbec každému. Těším se, až se zase sejdeme u fotbalu," dodal bývalý obránce Slavie a devítinásobný český reprezentant.