Bratislava - Trenér Ján Kozák na dnešní tiskové konferenci objasnil, proč po porážce s českým týmem v Lize národů nečekaně odešel od slovenské fotbalové reprezentace. Po sobotní prohře 1:2 v Trnavě totiž přistihl některé hráče, jak se nad ránem vracejí na hotel z večírku.

Životosprávu porušili brankářská jednička Martin Dúbravka, obránce Milan Škriniar, záložníci Vladimír Weiss a Stanislav Lobotka nebo náhradníci Norbert Gyömbér, Lubomír Šatka a Michal Šulla. "Po zápase jsem celou noc nespal, pustil jsem si ho dvakrát," uvedl Kozák. Poté se šel projít a akorát potkal vracející se hráče. "Strašně mě to bolelo, byla to facka," dodal.

"Mohl jsem se tvářit, že jsem je neviděl a nechat to být. Ale to není můj styl. Druhá možnost byla všechny vyhodit, ale mohl jsem to udělat? Slovenský fotbal je potřebuje, protože mají velkou kvalitu. Nedokážu si představit budoucnost slovenského fotbalu bez Dúbravky, Lobotky, Škriniara, Weisse," uvedl Kozák.

"Chtěl jsem od kluků, aby se přiznali. Před tréninkem jsem si zavolal Hamšíka se Škrtelem a řekl jim, že je problém. Byli překvapení, ale viděl jsem, že nikde nebyli," přidal Kozák. "Jako první se přiznal Dúbravka, že má těžké období v Newcastlu, prohrálo se s Českem a potřeboval se odreagovat," popsal čtyřiašedesátiletý trenér.

"Weiss mi řekl, že neví proč. Lobotka začal s tím, že má nahuštěný program, že neměl čas se odreagovat. Tak mu říkám: Ve Vigu si to nedovolíš a tady na to máš čas? Hodně zvláštní přístup. Šatka mi řekl, že šel s kamarády. S takovými lidmi já musím pracovat a vy mě kritizujete," řekl Kozák novinářům. "Vžijte se do mojí situace. Měl jsem tři možnosti a dlouho jsem přemýšlel," dodal.

Kozák přišel k reprezentaci v létě 2013 a stal se nejdéle působícím trenérem na její lavičce. Jako první dokázal dovést Slovensko na mistrovství Evropy, kde před dvěma lety jeho tým skončil v osmifinále. V Lize národů však Slováci prohráli oba dosavadní zápasy.

V úterním přípravném utkání ve Švédsku, které skončilo remízou 1:1, vedl tým asistent Štefan Tarkovič. "V pondělí zasedne mimořádný výkonný výbor a probereme předložené návrhy na nového trenéra," řekl předseda slovenského svazu Ján Kováčik s tím, že pokud budou provinivší se hráči v budoucnu v nominaci, půjdou jejich odměny na dobročinné účely.