Liberec - Do zahraničí odešel fotbalový útočník před deseti lety z Opavy, aniž by si zahrál nejvyšší soutěž. Premiéru si tak osminásobný český reprezentant odbyl až v dnešním prvním jarním ligovém utkání Liberce proti Příbrami a hned se radoval i ze své úvodní trefy, kterou uzavřel účet zápasu na 4:0.

Z Opavy odešel Kozák před deseti lety a prošel Laziem Řím, Bresciou, Aston Villou, Bari a Livornem. V sezóně 2012/13 se dokonce stal s osmi góly nejlepším střelcem Evropské ligy, ale pak jeho slibnou kariéru zastavila opakovaná zranění.

V zahraničí nasbíral řadu zkušeností, přesto před premiérou ve Fortuna lize měl trochu obavy. "Samozřejmě, že jsem nervozitu cítil, vždyť to byl zde první zápas. Netušil jsem, co mě vlastně čeká. Pár prvních minut jsem se trochu rozkoukával, ale protože jsem se rychle dostal i do několika šancí a dali jsme rychle tři góly, tak jsem se poměrně snadno uklidnil," řekla nová liberecká akvizice.

Na sever Čech přišel ve 29 letech restartovat kariéru a pokud bude pokračovat jako dnes proti Příbrami, může se mu to podařit. "Byl to od nás výborný zápas, který mi kluci usnadnili tím, co dnes předvedli. Vyšlo nám v podstatě všechno, na co jsme sáhli a na co se připravovali," liboval si Kozák.

Mrzelo ho pouze, že neproměnil svoji první velkou šanci v sedmé minutě. "Mohl jsem to řešit lépe, na druhou stranu výborně zasáhnul gólman, který včas vyběhl. Naštěstí jsem dobře reagoval v druhé šanci po přestávce, gól mi může hodně pomoct pro další zápasy. Ale dnešek už je pryč, od zítřka se připravujeme na Ostravu, čekají nás i další těžké zápasy. Velkou vzpruhou pro náš tým může být, že se o branky rozdělili čtyři hráči," uvažoval.

V Liberci hodlá restartovat svoji kariéru, což by ho mohl vrátit do národního týmu, za který má osm startů a dva přesné zásahy. "Na to je strašně brzy. Ano, mám nějaký cíl, ale ten je nyní ještě daleko. Musím podávat opakovaně dobré výkony a střílet góly. Teď myslet na reprezentaci by bylo ještě naivní," uzavřel.