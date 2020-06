Kozák: Jsem rád, že když už jsem nastoupil, tak jsem dal dva góly

Praha - Poprvé od listopadu nastoupil v lize v základní sestavě fotbalistů Sparty na hrotu útoku Libor Kozák. Důvěru trenéra Václava Kotala splatil dvěma góly, kterými v 27. kole první ligy pomohl k výhře 3:0 nad Teplicemi. Jednatřicetiletý útočník připustil, že mohl přidat i další branku. Hlavní ale podle něj je, že pokud budou Letenští pokračovat v podobných výkonech, nemusí se bát o výsledky.

"Celkově týmově je velká spokojenost, že se vyhrálo a navíc s nulou, to je důležitá věc. Máme dvě vítězství v řadě, je třeba na to navazovat dál. Osobně jsem rád, že když jsem po tak dlouhé době nastoupil v základu, tak jsem dal dva góly a přispěl jsem k vítězství. Možná jsem mohl dát ještě jeden gól, ale beru to. Teď je třeba pokračovat," řekl v nahrávce pro média Kozák, který se z hattricku v aktuálním ligovém ročníku radoval už v říjnu doma s Karvinou.

Sparťané po nedělní výhře v Karviné 4:1 vyhráli podruhé za sebou a posunuli se na pátou příčku. "Druhý poločas v Karviné ukázal, že když chceme a když se nabízíme, tak jsme silní. To jsme dneska potvrdili, ale jsou to teprve dva zápasy, musí to jít dál. Pokud takhle budeme hrát, tak nemám strach o to, že bychom nevyhrávali," uvedl Kozák.

Skóre zápasu otevřel v 21. minutě. "Ten první gól, tam jsem viděl Bořka (Dočkala), jak se napřahuje. V takových situacích se vždy snažím jít na gólmana a pak už záleží na štěstí. Byl jsem nastejno se stoperem, měl jsem ale delší nohu, takže jsem to trefil," prohlásil bývalý hráč Lazia Řím, Brescie, Aston Villy či Liberce.

Na 2:0 zvýšil z penalty Guélor Kanga a konečný výsledek stanovil v 41. minutě druhou trefou v utkání Kozák. "Druhý gól byl docela štěstí, trefil jsem míč do brankáře, ale vzápětí se mi objevil před prázdnou bránou. Byla to náhoda, ale i takové branky se počítají. Gól jako gól, beru ho všemi deseti," konstatoval Kozák.

Ve druhé půli měli domácí další šance, náskok však už nenavýšili. "Řešili jsme věci zbrkle, už ke konci prvního poločasu. Ve druhém poločase jsme ještě trochu ubrali plyn, když vedete 3:0, dáte si třeba přihrávku navíc, tolik se netlačíte do brány. Jsme si vědomi i toho, že za tři dny hrajeme znovu, to podvědomě hraje roli. Ale rozhodně je škoda, že jsme další góly nepřidali. Důležitá je ale ta nula, Teplice jsme do ničeho nepustili," uvedl Kozák.

Jako osmý hráč v ligové sezoně si připsal deset branek. "Mohlo jich být víc, ale to už je minulost. Nesedím doma a nepočítám si branky. Mám jich tolik, kolik jich mám, uvidíme, kolik jich bude na konci. Musíme se soustředit vždy jen na nadcházející zápas, to není klišé, to je fakt," řekl Kozák.