Kovosvit změnil kvůli válce na Ukrajině vedení, Rusové mají menší podíl

Sezimovo Ústí (Táborsko ) - Strojírenská firma Kovosvit přišla kvůli válce na Ukrajině o všechny dodávky do Ruska, tvořily asi desetinu všech zakázek. Nově má firma zakázky za desítky milionů na Ukrajinu, do energetiky i obranného průmyslu. Jako reakci na válku obměnila firma vedení; ve společnosti Andži, která je jediným akcionářem, už nemá stoprocentní podíl Ruska Tatiana Kuranovová. Kovosvit měl loni tržby 1,2 miliardy korun, meziročně stouply asi o 20 procent. Očekává ztrátu, kterou pokryje půjčka od majitele. ČTK to řekl ředitel Kovosvitu Pavel Kovář.

Po začátku války přerušil Kovosvit všechny obchodní styky s Ruskem. "Válka na Ukrajině na nás měla dopad v tom, že jsme v roce 2022 přišli zhruba o deset procent (všech) zakázek. Podařilo se nám je nahradit zakázkami do České republiky a Evropské unie," řekl Kovář.

Firma patřila do léta 2020 podnikateli Michalu Strnadovi, který ji pak za stovky milionů korun prodal ruskému investičnímu fondu Trust Union Fund. Nový vlastník převzal firmu v roce 2020 i se závazky a úvěry, které byly v nižších stovkách milionů. Jediným akcionářem Kovosvitu je společnost Andži. V ní vlastnila do loňského dubna stoprocentní podíl Tatiana Kuranovová.

Kuranovová má teď v Andži podíl 25 procent, další podíly vlastní Václav Vinduška, Němec Alexander Albach, společnost Kovosvit MAS Management a Larisa Táborová. Vyplývá to z informací v obchodním rejstříku. Táborová je původem z Ruska, žije v Plané nad Lužnicí, je ve správní radě Kovosvitu.

"Změna vedení byla spíš preventivní reakce na tu situaci, protože reálně žádný zásadní problém nenastal. Přišli jsme jen o drobné zakázky. Na slévárně ale byli někteří naši zákazníci a dodavatelé ze situace velmi nervózní. Museli jsme jim vysvětlovat, kdo jsou naši majitelé," řekl Kovář. Firma měla i domluvené zakázky za 400 milionů Kč na stroje do Ruska. Zakázku zastavila. "V tuhle chvíli je pro nás Rusko mrtvé," řekl ředitel.

Loni Kovosvit utržil 1,2 miliardy korun, proti plánu o 300 milionů nižší. Podle Kováře měla v první části roku ještě spousta dodavatelů problémy s chybějícími materiály. "Na konci roku už se nám to nepodařilo dohnat. Zisku se nám bohužel při takto nižších tržbách nepodaří dosáhnout. Hodně se nám dařilo v loňském roce ve Švédsku, Švýcarsku, Itálii," řekl ředitel. Loni Kovosovit vyrobil 130 strojů. Hospodaření ovlivnila i energetická krize; za elektřinu zaplatila firma loni meziročně několikanásobek, o desítky milionů Kč víc. Kvůli úsporám vyměnila všechna světla ve výrobě za ledková.

Letos plánuje tržby 1,5 miliardy korun a čeká zisk. Vyrobit chce 200 strojů, na polovinu z nich již podepsala smlouvy. "Novinkou pro rok 2023 je, že máme už podepsané za desítky milionů kontrakty na Ukrajinu. Cítíme tam velkou poptávku, chceme se účastnit obnovy Ukrajiny, spolupracujeme s ministerstvem obrany," řekl ředitel. Letos také uvede Kovosvit na trh dvě nová frézovací centra. Zároveň vyvíjí litinu do nižších teplot vhodnou pro lodní průmysl. "Držíme dál silný konstrukční tým," řekl ředitel. Investovat bude firma letos 25 milionů.

V roce 2021 skončily dvě hlavní společnosti firmy, Kovosvit Machine Tools a Kovosvit MAS Foundry ztrátou v součtu téměř 145 milionů korun. Tržby obou firem v součtu stouply téměř o devět procent na 916 milionů. Vyplývá to z výročníchzpráv.

Nadpoloviční většina zakázek míří do Česka a na Slovensko, zbytek do EU. Firma, jež má 450 zaměstnanců, hledá nové. Shání třeba pracovníky na montáže nebo slévače.

Kovosvit má tradici ve výrobě obráběcích strojů. V roce 1939 ho založil Tomáš Baťa. Firma mívala až 3000 zaměstnanců.