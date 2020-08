Kovosvit patří nově ruskému investičnímu fondu

Sezimovo Ústí (Táborsko) - Podnikatel Michal Strnad prodal jihočeskou strojírenskou firmu Kovosvit MAS ruskému investičnímu fondu Trust Union Fund. Cena transakce byla ve stovkách milionů Kč. Investora hledal Strnad přes rok. Noví majitelé vlastní průmyslovou skupinu podnikající v podobném oboru v Rusku. Chtějí pro Kovosvit otevřít nové trhy. Firmě přinesli kontrakt za 15 milionů eur (asi 393 milionů Kč). ČTK to dnes řekl mediální zástupce Kovosvitu Jaroslav Martínek.

Kovosvit koupil na podzim 2016 Jaroslav Strnad. Podnik byl tehdy zadlužený. "Firmu se podařilo zachránit a stabilizovat, ale synergie ve skupině nefungovaly podle původních představ. Proto jsme hledali více než rok investora, který by společnost koupil a měl předpoklady ji dál rozvíjet. Přestože přesnou cenu transakce nezveřejňujeme, můžu s uspokojením konstatovat, že je srovnatelná s počáteční investicí při mém majetkovém vstupu do Kovosvitu," uvedl Michal Strnad. Kovosvit vlastnil přes svou firmu Industry Innovation. Patří mu i holding CSG.

Fond Trust Union Fund vlastní skupina ruských průmyslníků. Dle dohody a kvůli plynulému převzetí společnosti zůstane v nejbližších měsících v Kovosvitu nynější vedení v čele s předsedou představenstva Danielem Kuruczem a generálním ředitelem Pavlem Kovářem. Firma má 500 zaměstnanců.

"O prodeji Kovosvitu jsme vyjednávali několik měsíců a měli jsme více zájemců z Německa, Polska i Turecka. Nakonec jsme se rozhodli pro Trust Union Fund. Ten jsme vybrali nejen kvůli dohodnutým cenovým podmínkám, ale i kvůli tomu, že Kovosvitu pomůže znásobit tržby na východních trzích, kde má značka Kovosvit historicky výborné jméno," uvedl Kurucz.

Příslibem do budoucna je podle firmy nový kontrakt na dodávku 60 obráběcích center do dvou let, který přinesli noví vlastníci. Jeho hodnota je 15 milionů eur, řekl finanční ředitel společnosti Václav Zahrádka.

Loni se podle Kurucze zhoršila situace na trhu obráběcích strojů, další pokles poptávek přinesla koronakrize, kdy se snížily hlavně v západní Evropě. "Nový vlastník má potenciál pomoci Kovosvitu znásobit tržby na trzích, kde dlouhodobě působí, udržet zaměstnanost v podniku a dokonce vytvořit i nová pracovní místa," uvedl Kurucz.

Kovosvit s 500 zaměstnanci čeká letos tržby kolem miliardy Kč. Loni měl Kovosvit podle předběžných výsledků tržby 1,19 miliardy Kč a zisk EBITDA (před zdaněním odpisy a úrokovým zatížením) 64,5 milionu. Kvůli restrukturalizaci skončil v roce 2018 s konsolidovanou ztrátou 100 milionů.

Kovosvit polovinu produkce vyváží, hlavně do EU a Ruska. Podnik má tradici ve výrobě obráběcích strojů. V roce 1939 ho založil Tomáš Baťa. Firma mívala až 3000 zaměstnanců. Na podzim 2016 koupil firmu, která byla zadlužená a nezvládala vyplácet mzdy, průmyslník Jaroslav Strnad.