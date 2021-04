Kovosvit očekává kvůli Vrběticím problémy s vývozem

České Budějovice - Strojírenská firma Kovosvit, která má ruskou majitelku, čeká kvůli situaci kolem Vrbětic možné problémy s vývozem. Strakonická strojírenská firma ČZ věří, že politici nebudou zasahovat do obchodování. Likérka Fruko - Schulz s ruskými vlastníky problémy nepředpokládá. ČTK to řekli zástupci podniků.

"Naše ruská majitelka už nám poslala dotazy, co se děje. Pro ni je to velmi zneklidňující situace, protože tady má investici za miliony eur, a my bychom ji chtěli uklidnit, že se její investice nezhatí. Věřím, že politika bude respektovat privátní vlastnictví, že jí to stát neodebere," řekl ČTK předseda představenstva Kovosvitu Daniel Kurucz.

Firmu ze Sezimova Ústí s 500 zaměstnanci prodal loni v létě Michal Strnad ruskému investičnímu fondu Trust Union Fund, za stovky milionů Kč. Jediným akcionářem je teď společnost Andži, v níž vlastní stoprocentní podíl Tatiana Kuranova z Ruska. Před časem firma oznámila, že má zakázky za 400 milionů Kč na stroje, které dodá do Ruska.

"To je asi 40 procent všech (ročních) zakázek, tím bychom Kovosvit dostali do zisku. Vidíme ale, jak funguje udělování exportních licencí: v roce 2014 jsme měli zakázek do Ruska hodně, byla to takzvaná multilicence. Po invazi na Krym přišly sankce, kdy musíme žádat (o exportní licenci) na každý stroj a jak běží roky a sankce se zpřísňují, dostáváme licencí čím dál méně. Obáváme se, že to v budoucnu může být problém," řekl Kurucz.

Míní, že je obecně nutné tvrdě zasahovat proti jakékoli formě terorismu. Je ale třeba vnímat i byznys prospěšný pro ČR, zmínil dostavbu Dukovan. "Ruský hardware, který funguje v Temelíně a Dukovanech, umíme vyrobit z 90 procent v České republice, zatímco francouzský ze 40 procent a jakýkoli jiný, třeba korejský, z deseti procent. Výrobci v Čechách jsou nastaveni na ruské reaktory. V případě ruského systému může být ohromně moc práce pro české firmy, když se vybere jiný, tak ne," dodal Kurucz.

Strakonická ČZ s více než 1100 zaměstnanci vyváží nejvíc do Ruska, loni asi 30 procent produkce, pro automobilový závod v Jaroslavli či pro STFK Kamaz. V ruském městě Nižnij Novgorod má firma i závod ČZ-Turbo-GAZ, drží v něm podíl 51 procent. "Předpokládáme, že naši politici jsou natolik rozumní, že nám nebudou kazit obchody. Některé sféry ekonomiky jsou vlivem koronaviru mimo hru, a o to víc bych se - být politiky - soustředil na to, aby zbytek ekonomiky ty výpadky nahradil," řekl ČTK mluvčí ČZ Jan Pěnkava.

Jindřichohradecká likérka Fruko - Schulz, po Božkovu druhý největší výrobce tuzemského rumu v ČR, dopady neočekává. "Pokud Rusko nevyhlásí nějaké embargo, nic se nemění. My tam vyvážíme, máme plno objednávek, je to náš největší odběratel.," řekl ČTK ředitel firmy Josef Nejedlý.

Likérku vlastní ruský holding Ladoga. Firma, jež loni vyrobila 2,58 milionu litrů alkoholu, vyváží pětinu výroby, Rusko a Čína se podílí na exportu z 80 procent. Do Ruska exportuje likérka 15 procent své produkce, lihoviny za desítky milionů korun. Jedná se zejména o likéry. Firma je také výhradním zástupcem společnosti Ladoga pro EU. Zajišťuje pro ni odbyt hlavně prémiové vodky, jak dnes uvedla v tiskové zprávě.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Český stát proto vyhostil 18 pracovníků ruské ambasády, jež identifikoval jako členy ruských tajných služeb.