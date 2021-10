KOVO: Krize autoprůmyslu vyvolaná nedostatkem čipů postihne hlavně menší firmy

Hradec Králové - Současná krize automobilového průmyslu vyvolaná nedostatkem čipů postihne v České republice především menší subdodavatelské firmy, které za sebou nemají silnou mateřskou zahraniční společnost. Ohroženy můžou být až desítky tisíc pracovních míst. Na jednání rady nejsilnějšího odborového svazu KOVO v Hradci Králové to ČTK řekl předseda svazu Jaroslav Souček.

Firmy se silnou mateřskou společností mají podle Součka finanční polštář a jsou schopny krizi s nedostatkem čipů překonat. Kromě samotných automobilek mezi ně podle odborového předáka patří i velcí subdodavatelé, například společnosti Bosch či Valeo.

Malí subdodavatelé podle Součka doplácejí na politiku finálních výrobců z minulosti, kdy se soutěžilo na co nejnižší ceny subdodávek a požadovalo se každoroční snižování cen. "Malí subdodavatelé si tak žádný finanční polštář vytvořit nedokázali," řekl. Mezi ohrožené firmy podle odborů patří výrobci plastů, textilních materiálů, pryže či různých drobných dílů.

Případné ukončení výrob u malých subdodavatelů se může podle odborů negativně projevit v době, kdy bude krize s čipy překonána. "Finální automobilky nebudou moci okamžitě zahájit výrobu, protože po krachu subdodavatelů nebudou mít z čeho vyrábět," řekl Souček.

Krizí ohroženým firmám by měl podle Součka pomoci stát, a to formou příspěvků z programu Antivirus. Na tom se v pondělí shodla tripartita. Stát by mohl firmám proplácet 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Tuto podporu pro automobilový průmysl je nutné vyjednat v Evropské komisi. Vláda by mohla o spuštění programu podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jednat nejpozději 7. listopadu.

Z programu Antivirus se proplácely výdělky v zavřených provozech i náhrady mezd lidem v karanténě či firmám s výpadkem poptávky, surovin a personálu kvůli covidu. Peníze je možné podle evropských pravidel poskytovat do konce roku, jedná se o prodloužení podpory do konce června příštího roku. Zatím by podniky mohly pobírat příspěvky za říjen a listopad.

Svaz KOVO má asi 86.000 členů. Jeho zhruba 600 základních organizací působí asi v 950 podnicích.