Kovařík po další ztrátě Plzně: Měli bychom jít hladověji za góly

Plzeň - Plzeňský fotbalista Jan Kovařík byl hodně zklamaný po překvapivé domácí porážce 0:1 s Karvinou v 10. kole první ligy, protože trápící se Viktoria potřetí za sebou v nejvyšší soutěži nezvítězila a neskórovala. Podle dvaatřicetiletého záložníka či obránce Západočeši potřebují chodit hladověji za góly a musí věřit, že střelecké trápení brzy zlomí.

Svěřenci trenéra Adriana Guľy po výhře 3:1 nad Spartou v 7. kole prohráli 0:1 ve Zlíně, pak remizovali bez branek v Českých Budějovicích a naprázdno vyšli i v dnešním duelu proti dalšímu papírovému outsiderovi Karviné. Plzeňští na svém stadionu ztratili ligové body po sérii 11 výher a poprvé od remízy 1:1 s Teplicemi z loňského 15. prosince.

"Bohužel nám to tam nepadá. Nějaké šance máme, i z dobrých pozic střely kolem vápna. Bohužel teď branku netrefujeme. Myslím, že hlavní problém je v těch posledních 30 metrech ofenzivy," řekl Kovařík v nahrávce pro média na klubovém webu.

"Možná bychom měli jít i hladověji po gólech. Při centrech zvětšit počet hráčů ve vápně, abychom prostě měli větší šanci, že to zasáhne náš útočník, střeďák nebo kdokoliv, kdo tam nabíhá. A věřit, že to zlomíme. I když ne do 15. nebo 20. minuty, tak věřit, že gól nebo i víc dáme. Myslím, že kvalitu na to máme, ale teď to bohužel neprokazujeme," doplnil rodák z Mostu.

Utkání s Karvinou začínal na levém křídle, po prostřídání se přesunul na kraj plzeňské obrany. "Nehraje to rozdíl, protože chceme hrát dopředu a měli by nám útočit i beci. V tom problém určitě není. Měli jsme podporovat ofenzivu, snažit se tam dostávat na co nejvíc centrů, protože byli hodně zatažení. Ale bohužel žádné nebyly gólové. Určitě je zklamání takhle doma prohrát, s kýmkoliv," uvedl Kovařík.

Paradoxně se těší na nabitý prosincový program, ve kterém se bude hrát i dvakrát týdně až do 23. prosince, kdy aktuálně čtvrtý tým tabulky hostí vedoucí mistrovskou Slavii. "Myslím, že to určitě bude výhoda. Jsme na to i celkem zvyklí. Myslím, že víc zápasů nám teďko jenom pomůže. Máme víc příležitostí vyhrávat," konstatoval Kovařík.