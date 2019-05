Kovář zavelel asistencí k obratu a těšil ho povedený start do MS

Bratislava - Krásnou přihrávkou na gól Dominika Kubalíka zavelel útočník Jan Kovář k obratu při vstupu českých hokejistů na mistrovství světa v Bratislavě proti Švédsku a v závěru do prázdné branky při power play sám završil výhru 5:2.

Devětadvacetiletý centr ve 37. minutě z rohu předložil puk před branku volnému Kubalíkovi, který vyrovnal na 2:2. "Jsem rád, že jsem ho našel. Už jsem se trošku bál, že mu to přeletí hokejku, protože ta žabka byla docela vysoká. Je to střelec, zase to ukázal. Když už jsem viděl, že to před něj padlo, věděl jsem, že dá gól," měl jasno Kovář.

Kanonýr Ambri-Piotty před ním za přihrávku gestem smekl. "Viděl jsem to, hezký," usmíval se Kovář. Už když vezl puk za brankou, hledal periferně Kubalíka. "Tady v těch situacích vždycky přemýšlím a koukám dopředu, věděl jsem, že tam najíždí," uvedl Kovář.

Potěšilo jej, že o něm čtyřnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Nagana Martin Procházka prohlásil, že má přihrávky jako jeho parťák Pavel Patera. "Patýz byl můj vzor vlastně a je. To je hráč, kterého jsem hodně obdivoval. Jestli tohle řekne Martin, hodně mě to těší," podotkl Kovář.

V lajně má vedle Kubalíka i dalšího střelce Jakuba Vránu, který ozdobil premiéru v reprezentaci dvěma góly. "Ale my tady máme každého hráče výborného. Musíme toho využívat, jedna lajna nikdy turnaj nevyhraje. Dnes jsme hráli všichni a už se soustředíme na zítřek," řekl Kovář.

Vránův debut, který hned ve druhé minutě při svém první střídání skóroval, jej ale zaujal. "Nádhera, krásná střela. Dobře si to našel. Pak jsem viděl z trestné i jeho druhý gól. Krásné naznačení, že to pošle na první tyčku a dal to pak na zadní. Gólman byl bez šance. Je to střelec, hraje výborně a jsme strašně rádi, že ho máme v týmu," prohlásil.

Český tým porazil Švédy v sobotu na domácím turnaj Carlson Hockey Games v Brně 3:0 a v první třetině na soupeře vlétl. "Měli jsme lepší vstup do zápasu, hodně nám pomohla výborná atmosféra," řekl Kovář a připomněl si podobnou podporu od fanoušků před čtyřmi roky na domácím šampionátu v Praze.

"Přijdete na halu, máte obrovská očekávání, jak to vůbec bude vypadat, pak zaplněná hala, první skandování. Švédi to zkusili vyvolat a naši je hned překřičeli. Běžela mi husina po kůži, to nás dostalo do varu. Bylo to hezké, jako kdybychom hráli doma," dodal.

Zápasy provázela spousta potyček, podobný vstup do turnaje Kovář nepamatuje. "Možná ještě v Moskvě (2016), když jsme hráli první zápas s Rusákama. To bylo taky dost emotivní. Ale my jsme předvedli výborný týmový výkon. Pomáhali jsme si, zastupovali se. A to je důležité," dodal Kovář.

Nijak mu vyhrocený průběh zápasu nevadil. "Já to mám rád, když se dostanu do zápasu. Baví mě, to je taková moje hra. Doufám, že to takhle bude pokračovat," uvedl Kovář, který si vyměňoval názory i s brankářem Hendrikem Lundqvistem. "Je to hra, je to tvrdé, byl to hezký zápas," dodal Kovář.

A pro český tým především vítězný. "Vstup do turnaje je vždycky hodně důležitý. Chceme si za tím jít. Hrajeme hned druhý den, takže se musíme dobře připravit a zvládnout to," dodal Kovář.