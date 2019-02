Stockholm - Čeští hokejisté vstoupili do Švédských her ve Stockholmu výhrou nad domácím Švédskem 5:2 a poskočili před svého soupeře v tabulce Euro Hockey Tour na třetí místo. Hattrickem a jednou asistencí zařídil vítězství útočník Jan Kovář, který se vrátil do národního týmu poprvé od loňských olympijských her v Pchjongčchangu.

Češi bodovali se Švédy poprvé v sezoně po dvou prohrách 2:3 a dočkali se proti nim úspěchu po čtyřech porážkách v řadě. Druhý zápas na třetím podniku Euro Hockey Tour čeká svěřence trenéra Miloše Říhy staršího v sobotu v poledne proti Finsku.

Češi vstoupili do utkání aktivně, ale Švédové pod tlakem odolali. Po 119 sekundách šel pykat na trestnou lavici Musil a za 26 vteřin se vracel zpátky. Devatenáctiletý Bemström při svém debutu v reprezentaci využil přesilovku střelou z levého kruhu k protější tyči.

Při trestu Filippiho se Říhův výběr ubránil, ale Švédové měli nadále převahu. Až v 11. minutě zahrozil historicky první útok v české reprezentaci složený z tria bratrů Hynek, Tomáš a Radim Zohornové. Po Hynkově přihrávce zpoza branky nedotlačil puk za Hellberga Tomáš.

V 16. minutě se chytře uvolnil Zaťovič, ale Hellberg jeho pokus z levého kruhu ukryl v lapačce. Potom si vynutil dva fauly Radim Zohorna, ale zůstaly nepotrestány. Češi nejdříve v přesilovce švédského gólmana neohrozili. Potom při trestném střílení Radim Zohorna s blafákem do bekhendu ztroskotal na Hellbergovi.

V druhém dějství se hrálo dlouho bez šancí. Ve 28. minutě se ale radovali Češi při Bemströmově vyloučení. Kvapil na levém kruhu oklamal naznačením Hellberga a střelou zápěstím trefil protější horní roh branky. Vzápětí mohli výběru Tří korunek vrátit vedení Bemström a Holm, ale Hrubec zasáhl.

Po Kovářově akci se ocitl sám před Hellbergem Zámorský, jenž neuspěl s blafákem do bekhendu. Při vyloučení Hynka Zohorny měl možnost Lindqvist, ale Češi se ubránili a při Davidssonově trestu ve 37. minutě otočili stav. Holíkovu křížnou přihrávku sice Kovář u pravé tyče napoprvé nezkrotil, ale přikopl si puk bruslí a doklepl jej do odkryté branky.

Ještě před druhou pauzou nahradil Zdráhala v sestavě Lukáš Rousek a dočkal se premiéry v národním týmu. V závěrečném dějství se nejdříve Češi ubránili při Poláškově pobytu na trestné lavici, v kterém opět Hrubce otestoval mladík Bemström.

V 47. minutě zvýšil český tým náskok. Djuse o zadní mantinel rozehrál tak, že se puk odrazil před branku ke Gulašovi, který sice Hellberga nepřekonal, ale Kovář z dorážky upravil na 3:1. Vzápětí Lindqvist fauloval ve středním pásmu Filippiho, který opustil led otřesený a švédský útočník odešel s trestem na pět minut a do konce utkání.

V dlouhé přesilovce po parádní Zaťovičově přihrávce dovršil hattrick Kovář, který mohl ještě přidat při power play Švédů i čtvrtý gól, ale trefil tyč prázdné branky. O chvíli později si připsal přihrávku u Sekáčova gólu v pokračující power play. Domácí ještě korigovali výsledek po Davidssonově dorážce.

Rusové zdolali při vstupu do Švédských her Finy

Hokejisté Ruska zdolali na úvod Švédských her doma v Jaroslavli Finsko 3:2 po samostatných nájezdech a v souboji dvou nejlepších týmů Euro Hockey Tour zvýšili svůj náskok na pět bodů. Zápas rozhodl až v deváté sérii rozstřelu Dmitrij Kagarlickij, který proměnil tři ze svých čtyř pokusů.

Domácí sborná byla v první třetině aktivnější a i díky třem přesilovkám v rychlém sledu nebezpečnější, jenže už po 28 vteřinách ztrácela. Skóre otevřel tečující Ojamäki. Na začátku páté minuty bylo vyrovnáno: Zernov našel místo střely nádhernou bekhendovou nahrávkou Michejeva a ten nezaváhal.

Následovala postupně tři vyloučení na finské straně, stavem však do první přestávky nepohnula ani jediná početní výhoda Seveřanů, z níž si ještě část přenesli do druhého dějství. V něm se skóre nezměnilo, přestože Finové hráli další tři přesilové hry.

Rusové se znovu radovali ve 45. minutě, kdy Michejev obral o puk na útočné modré čáře Virtanena a prostřelil Vehviläinena. Vedení ale sborná neudržela a při power play devět sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal střelou od modré čáry Lehtonen.

Domácí v prodloužení neproměnili přesilovku při Eronenově trestu, ale v dramatickém vyvrcholení v nájezdech se nakonec radovali díky Kagarlickému.

Hlasy po utkání Švédsko - ČR:

Miloš Říha starší (trenér ČR): "Myslím, že jsme od začátku byli o trošku lepší. Malinko nás zarazil jejich gól. Ale co jsme od Švédů předpokládali, na to naši hráči zareagovali velmi dobře. Před druhou třetinou jsme dali pokyny, jak vytáhnout střední pásmo. Předtím jsme se tam horko těžko dostávali, potom se nám to dařilo dlouhými přihrávkami. Rozhodly přesilovky. A naši zkušení hráči, myslím, že to bylo jasně vidět. Všechny musím pochválit. My už jsme se Švédy odehráli oba předchozí zápasy výborně, akorát jsme nedávali góly. Bohužel, střelce jsme neměli. A teď ano."

Jan Kovář (útočník ČR, autor hattricku): "Měl jsem štěstí, dával jsem dva góly prakticky do prázdné branky. Kluci mi to krásně dali. A když dáte dva góly, člověk si více věří na hokejce. Trefil jsem to a jsem za to rád. V reprezentaci jsem dal hattrick akorát ve dvacítkách. Jinak ne. Moc jich nedávám, takže si to pamatuju. Je dobře, když se vyhraje první zápas, je to skvělé. Do turnaje se jde líp, doufám, že budeme stejně pokračovat i dál a zvládneme Finy."

Radim Zohorna (útočník ČR, člen historicky prvního útočného tria bratrů s Tomášem a Hynkem): "Je to neskutečný zážitek, ještě to vstřebávám. Když jsme šli všichni tři na buly, tak to byly strašné emoce. Fakt nepopsatelné. Byl to náš sen a konečně se nám splnil. Doufám, že je to jen začátek. Je to o to krásnější, že jsme vyhráli. Měli jsme i šance, a kdyby dala naše lajna ještě gól, tak by to korunoval. Ale jestli nám bude trenér věřit a dá nás znovu do lajny, věřím, že to prolomíme."

Švédské hokejové hry ve Stockholmu:

Švédsko - ČR 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 3. Bemström (Holm, Rasmussen), 59. J. Davidsson (Dahlbeck) - 28. M. Kvapil, 37. Jan Kovář (P. Holík), 47. Jan Kovář (Gulaš), 51. Jan Kovář (Zaťovič, Zámorský), 58. Sekáč (Jan Kovář). Rozhodčí: Kova, Vikman (oba Fin.) - Löfgren, D. Persson (oba Švéd.). Vyloučení: 4:5, navíc M. Lindqvist (Švéd.). Využití: 1:3. Diváci: 6377.

Švédsko: Hellberg - Lööv, Holm, Dahlbeck, J. Persson, Djuse, Engsund - Bemström, Rasmussen, J. Lilja - Boqvist, Kellman, M. Lindqvist - J. Davidsson, L. Johansson, Nygard - Sylvegard, Händemark, E. Larsson. Trenéři: Rikard Grönberg, Johan Garpenlöv a Peter Popovic.

ČR: Hrubec - Zámorský, Polášek, Kundrátek, Štencel, M. Doudera, Krejčík, D. Musil, Hrbas - Sekáč, Jan Kovář, Gulaš - M. Kvapil, Filippi, Zaťovič - H. Zohorna, T. Zohorna, R. Zohorna - P. Zdráhal, P. Holík, Lenc - od 39. navíc L. Rousek. Trenéři: Miloš Říha starší, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Rusko - Finsko 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. I. Michejev (Zernov, Šumakov), 45. I. Michejev, rozhodující sam. nájezd Kagarlickij - 1. Ojamäki (M. Lehtonen, Junttila), 60. Lehtonen (Eronen, Joonas Nättinen). Rozhodčí: Pešina, Hejduk (oba ČR) - Šišlo, Šalagin (oba Rus.). Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 9046.

Rusko: Konovalov - Arzamascev, Vasilevskij, Rafikov, Jelesin, Bereglazov, Zub, Mironov, J. Kulik - Kagarlickij, Šipačov, Nikoncev - Šumakov, Zernov, I. Michejev - Kuzmenko, Svetlakov, Okulov - Denisenko, Kadějkin, Burdasov - Alexejev. Trenér: Ilja Vorobjov.

Finsko: Vehviläinen - M. Lehtonen, Kaski, Eronen, Näkyvä, Virtanen, Leskinen, Friman, Laaksonen - Junttila, Ruohomaa, Ojamäki - Pesonen, Kalapudas, Leskinen - Hakulinen, Tyrväinen, Joonas Nättinen - J. Sallinen, Björninen, Luostarinen. Trenér: Jukka Jalonen.

Tabulka Švédských hokejových her:

1. ČR 1 1 0 0 0 5:2 3 2. Rusko 1 0 1 0 0 3:2 2 3. Finsko 1 0 0 1 0 2:3 1 4. Švédsko 1 0 0 0 1 2:5 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 7 4 2 0 1 27:12 16 2. Finsko 7 3 0 2 2 14:17 11 3. ČR 7 2 1 0 4 20:23 8 4. Švédsko 7 2 0 1 4 13:22 7