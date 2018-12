Litvínov (Mostecko) - Hokejový útočník Jan Kovář oslavil návrat do Plzně po pětiletém působení v Magnitogorsku v KHL a marném boji o NHL v New York Islanders a v Bostonu vítěznou trefou. Rozhodl v nájezdech o vítězství Indiánů v Litvínově 2:1. Osmadvacetiletý centr si ale vyčítal, že nedokázal zabránit v 57. minutě při přesilovce svého týmu vyrovnávací brance Františka Gerháta. Přes smíšené pocity si extraligový comeback užil.

"Je to hezké. Těšil jsem se na to. Na Litvínov mám hezké vzpomínky. Odehrál jsem tady hodně významné utkání - moje první v extralize. Tady jsme se taky dozvěděli o odpočtu bodů (v sezoně 2010/11). Je to pro mě takový specifický stadion, dějou se tady velké věci pro mě. Jsem rád, že to bylo dneska vítězné, i když jsem svojí chybou okradl tým o tři body," řekl Kovář.

Vyčítal si, že při brejku Litvínova nepokryl Gerháta, který si najel před Dmitrije Milčakova a zužitkoval přihrávku Michala Trávníčka. Rozhodující nájezd bral jen jako náplast na tuto situaci.

"Mě mrzí, že jsem udělal tu chybu. Při gólu jsem si myslel, že hráč už na přihrávku nedosáhne, a nechtěl jsem do toho strkat hokejku, abych si puk nesrazil do brány. Taková blbá myšlenka mi proletěla hlavou. A mrzí mě, že z toho byl gól," prohlásil Kovář, ale byl rád za výhru. "Byl to takový ubojovaný zápas. Musíme se od toho odrazit."

Užívá si návrat domů po marném boji o NHL, kde nedostal šanci od New York Islanders přes červencový podpis kontraktu na dva miliony dolarů a potom ani po zkoušce v Bostonu a působení na jeho farmě v Providence. "Kvůli tomu jsem si to vybral, protože poslední měsíce byly hodně hektické a každý den jsem měl jiné zprávy. Jo, ne, jo, ne, vůbec jsem nevěděl, jak to bude. Když se to rozlousklo, tak bylo jednoznačné, že to bude Plzeň," prohlásil Kovář, který se na západě Čech upsal na měsíc a uvažuje, že přes řadu nabídek setrvá celou sezonu.

Přestože soutěžní zápas hrál naposledy 25. listopadu v AHL za Providence, na ledě strávil 26 minut a 14 sekund, nejvíce z plzeňského týmu. "Bylo to znát, mám letos dvanáct zápasů za tři měsíce. Není to moc. Zápasový rytmus prostě chybí. Na té farmě jsem hrál něco kolem patnácti minut a to je strašný rozdíl. Tělo na to není zvyklé. Je přede mnou práce. Makat, makat, nic jiného nezbývá," uvedl.

Bavil se s majitelem a generálním manažerem Plzně Martinem Strakou, co by měl do týmu přinést. "V první třetině jsem se hodně snažil, od druhé třetiny bylo cítit, že mi lehce ubyly síly. Ve třetí jsem to rozjezdil a zase se cítil líp. Je na čem pracovat a doufám, že se dobře připravíme na Vary a doma konečně vyhrajeme," podotkl Kovář.

Jedna z hvězd posledních sezon KHL v dresu Magnitogorsku očekávala, že extraliga bude náročná soutěž. "Potvrdilo se, že to není sranda. Nikdo si nemůže myslet, že přijdu a budu dávat dva góly za zápas. Tak to není. Bylo to hodně kvalitní a bojovné utkání. Bylo vidět, že oba týmy potřebují vyhrát. Jsem rád, že se to při nájezdech přiklonilo k nám," řekl účastník pěti mistrovství světa i únorových olympijských her v Pchjongčchangu.

V útoku nastoupil osmadvacetiletý centr s Miroslavem Indrákem a Davidem Stachem a během zápasu spolu probírali různé situace. "Nechcete jim do toho házet nějaké svoje blbosti. Dlouho jsem tady nebyl a musím se podřídit tomu, co hrají kluci. Hrálo se s nimi dobře, jsou to výborní hokejisti. Kluci odehráli výborný zápas, já jsem jim to druhou třetinu trošku kazil," uvedl.

Už v neděli doma proti Karlovým Varům po jeho boku nastoupí kapitán Milan Gulaš, který si odpykal jednozápasový disciplinární trest. "Těším se dost. Minulou sezonu dominoval úplně nad celou ligou. To bylo o parník úplně jinde. Teď hraje taky výborně. Nedělá třeba tolik bodů, věřím ale, že mu to sedne a budeme hrát dobře," řekl Kovář.

Doma se představí v neděli poprvé od šestého finále play off v roce 2013. Po něm Plzeň nakonec slavila titul v rozhodujícím sedmém souboji ve Zlíně. "V neděli Vary doma, co může být víc. Derby. Vary z toho na chvíli vypadly, ale vrátily se do formy a hrajou výborně. Doufám, že přijde hodně lidí a bude to zápas, jaký má být," uvedl Kovář, který Plzni pomůže i v úterý rovněž doma v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů proti švédské Skelleftee.