Kovář: Pokud nezlepšíme disciplínu, budeme mít problémy s každým

Riga - Kapitán českých hokejistů Jan Kovář nehledal po sobotní porážce se Švýcary, která znamenala, že po dvou vystoupeních v Rize zůstává národní tým bez bodového zisku, žádné výmluvy. Přiznal, že pokud si bude mužstvo počínat stejným způsobem po stránce disciplíny i v dalším průběhu šampionátu, těžko může hledat cestu k úspěchu.

"Bylo to hodně o těch vyloučeních. Dostali jsme čtyři góly v oslabení, což je strašně moc. Jestli tohle nezlepšíme, budeme mít problémy s každým soupeřem," řekl Kovář na pozápasové tiskové konferenci.

Potvrdil, že šlo navíc o přestupky z kategorie zbytečných. "Nemůžeme se na nic vymlouvat. Rozhodčí to odpískali, faulů bylo šílené množství. Takový počet nemůžeme mít, to prostě nejde. Takhle nevyhrajeme proti nikomu. Musíme si na to dávat pozor, říct si pravdu do očí a ukázat si to," prohlásil jednatřicetiletý Kovář.

Rezolutně odmítl rovněž úvahy o tom, jak se na hře týmu podepsal přechod na široké kluziště v Rize z úzkého, které je i v pražské O2 areně. "Jsme zkušení hokejisté, na tohle se určitě nechceme vymlouvat. Myslím, že jenom potřebujeme napravit ty momenty, ve kterých děláme chyby a lacino darujeme góly. Nebudeme se vymlouvat na to, jestli je led široký nebo jakýkoliv jiný," zdůraznil Kovář.

Podobně jako už v pátek proti Rusku se hra českého mužstva začala rozpadat s první inkasovanou brankou. Definitivní zlom pak přinesl gól na 1:3. "Za stavu 1:2 jsme začali hrát hodně v útočné třetině a měli jsme tam tlak a šance. Nedali jsme gól, pak uděláme školáckou chybu, vyloučení a taháme zase za kratší konec. To jsou věci, které zápasy rozhodují," řekl.

Pomoci by mohl týmu v nelehké situaci den volna. "Zítra si o tom určitě promluvíme. Turnaj je ještě před námi, určitě nic není ztraceno. Rozhodně se ale budeme chtít prezentovat jiným hokejem, než jaký jsme hráli první dva zápasy," ujistil Kovář.

"Něco jsme si k tomu řekli už po druhé třetině, ale musíme držet pohromadě, nečeká nás nic lehkého. Když na sebe budeme ukazovat prstem, tak to nikomu nepomůže. Spíš jsme se chtěli trochu namotivovat. V neděli si to probereme a připravíme se na další zápasy," nastínil Kovář.

Úplně podle představ nefunguje ani jeho elitní formace s kanonýry Dominikem Kubalíkem a Jakubem Vránou na křídlech. "Nebyl to úplně ideální výkon. Ve třetí třetině už nás trenér rozhodil. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Jsme první lajna, měli bychom hrát lépe a týmu určitě víc pomoct," nezastíral Kovář.

Velmi dobrý a kompaktní výkon Švýcarů ho nijak nepřekvapil. "Hraji v tamní lize a vím, jak dobrý tým mají a jak se rok od roku se zlepšují. Znám většinu jejich hráčů. Hrají hodně disciplinovaně, navíc mají výborné kluky z NHL. Nejsou žádným outsiderem nebo černým koněm turnaje. Už se musí řadit mezi favority. Určitě pro mě není překvapení, že hrají tak dobrý hokej," prohlásil Kovář.