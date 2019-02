Stockholm - Útočník Jan Kovář prožil takřka po roce návrat snů do národního mužstva. Ve vítězném utkání proti hokejistům domácího Švédska (5:2) dosáhl prvního hattricku v reprezentaci, navrch přidal asistenci. Hlavní podíl na třígólovém večeru ale přisuzoval osmadvacetiletý centr spoluhráčům.

Kovář byl jediným střelcem zápasu mezi 37. a 51. minutou. Právě do tohoto časového úseku vměstnal svůj hattrick. "Takhle si to člověk snad ani nepředstavuje," odvětil s úsměvem plzeňský útočník, zda měl o návratu podobné představy. Tři góly v reprezentačním A-týmu dal za jedno utkání poprvé. "Ve dvacítkách jeden hattrick byl, ale jinak ne. Moc jich nedávám, takže si to pamatuju," uvedl Kovář, který nastoupil v českém dresu poprvé od loňských olympijských her v Pchjongčchangu.

Za skvělé střelecké představení ocenil týmové parťáky. "Měl jsem štěstí, dával jsem dva góly prakticky do prázdné branky. Kluci mi to krásně dali. A když dáte dva góly, člověk si více věří na hokejce. Trefil jsem to a jsem za to moc rád," pochvaloval si Kovář. Jen se naoko bál, na kolik ho hattrick přijde. "To tady hlavně ani nenadhazujte," smál se písecký rodák, který si ve 112. utkání v národním týmu polepšil na 24 gólů.

Za klíčovou pro vývoj zápasu označil hru v početních výhodách, v nichž dali Češi tři z pěti gólů. V dosavadních šesti utkáních Euro Hockey Tour přitom žádnou přesilovku nevyužili. "Podle mě bylo dobře, že jsme dali dva první góly z přesilovek, i když jsme měli trochu problémy se dostat do třetiny. Góly v početních výhodách nám pomohly, dostali jsme Švédy trochu pod tlak. Vím o tom, že předtím v sezoně se moc nedařily. Takže je dobře, že jsme to teď proměnili. Určitě to pomůže," řekl Kovář.

Nejen přesilovkové trefy, ale i vysoká výhra nad Tre kronor je velkým povzbuzením. "Vždycky je dobře, když se vyhraje na úvod turnaje. Bude lepší atmosféra. Pojedeme si za vítězstvím. Je třeba ale říct, že to byl i hodně šťastný zápas pro nás. V přesilovkách jsme měli problémy, ale dali jsme při nich góly. Takže je na čem pracovat. Musíme jít s pokorou do dalšího zápasu," zdůraznil Kovář.

Dobře patrná byla na ledě jeho souhra s Milanem Gulašem, s nímž hraje po návratu ze zámoří také v Plzni. "Je to dobrý, když máte parťáka, s kterým si rozumíte. Víte, co a jak, jak najíždí. Nemusíme si říkat, jde to automaticky. Takže to je skvělé." Výborně je navíc na druhém křídle doplňoval Jiří Sekáč. "Je dobře, že dal potom i gól. Říkal, že se mu trošku ulevilo, takže jsem rád," konstatoval Kovář.

Unikátní bylo utkání také v tom, že poprvé v české reprezentaci vytvořili útočné trio bratři - Hynek, Tomáš a Radim Zohornové. "To je bezvadné. Mám to štěstí, že jsem si taky mohl zahrát s bráchou (brankář Jakub Kovář). Vím, jaký je to pocit. Když se jim povede takhle ve třech, musí to být úžasný. Pro ně jenom dobře," řekl Kovář.

Jedinou kaňkou na zdařilém večeru bylo odstoupení jiného útočníka Tomáše Filippi, který nedohrál kvůli soupeřově faulu. "Je to nepříjemné. Jsme navíc velcí kamarádi. A tohle člověk nevidí rád. Doufám, že všechna vyšetření dopadnou dobře," přál si Kovář.

Celkově ale mohl být spokojený. "Jsem rád, že to takhle dopadlo. Ale máme další zápas. A víme, jak hrají Fini. Musíme vyhrát. Je dobře, když se vyhraje první zápas, je to skvělé. Jde se do turnaje hned líp. Doufám, že budeme stejně pokračovat a zvládneme i Finy," prohlásil Kovář.