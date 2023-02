Kovář: Po inkasovaných gólech ve druhé třetině se naše hra úplně sesypala

Malmö (Švédsko) - Velmi nepovedený nástup do druhé třetiny, při němž Finové do konce 24. minuty odskočili z 2:0 na 4:0, definitivně pohřbil naděje českých hokejistů na obrat. Druhý zápas na Švédských hrách prohráli vysoko 1:6 a přišli tak o šanci na úspěšnou obhajobu loňského prvenství. Kapitán Jan Kovář přiznal, že po inkasovaných gólech se hra jeho týmu zcela rozpadla.

"Prvních patnáct minut jsme odehráli docela solidně, ale odcházeli jsme do šaten za stavu 2:0 pro Finy. Bavili jsme se pak o tom, snažili se být dál pozitivní a navázat na výkon ze začátku zápasu, ale bohužel hned v úvodu druhé třetiny jsme dostali tři góly a naše hra se totálně sesypala," řekl Kovář v rozhovoru s novináři.

V podání svěřenců kouče Kariho Jalonena už to byl potom velký zmar, nefungovalo takřka nic. "Celé se nám to zlámalo, jak jsme dostali ty góly. Přestali jsme hrát a koukali se vždy jen na toho jednoho kluka, který hrál s pukem. Nikdo to moc nechtěl. Ale i takové zápasy jsou," podotkl Kovář.

"Nevím, čím to bylo. Prostě nám to tam napadalo, pak už to bylo špatné. Házeli jsme po sobě puky, skoro žádná nahrávka nešla z hokejky na hokejku, už jsme pak jen těžko navazovali na celkem dobrý úvod. Jen doufám, že je to pro nás užitečná lekce, z které si něco vezmeme a zítra předvedeme jiný výkon," vyhlížel dvaatřicetiletý útočník nápravu v nedělním utkání, v němž Češi vyzvou od 12 hodin Švýcarsko.

Nechybělo nakonec mnoho, aby došlo i na rekordní prohru v historii samostatného českého týmu. Od porážky 0:7 ve Stockholmu právě s Finy uběhlo dnes přesně 11 let. Právě centr švýcarského Zugu u ní tehdy byl - jako jediný ze současného mužstva.

"Pamatuju si to. Tedy ten výsledek 0:7, ne to, jak přesně zápas probíhal. Víme, že Finové jsou silní, což je tady každý tým. A když tahle zaspíme, získají sebevědomí. Měli i nějaké šance, kdy si z nás skoro dělali srandu. A jakmile se do takového náskoku dostali, bylo pak těžké na naši hru navázat," připustil Kovář.

Kolaps si nedokázal chvilku po utkání vysvětlil. "Prostě jsme dostali góly... Všichni byli na zápas připravení, ale jak jsme dostali na začátku druhé třetiny ty rychlé góly, tak potom už se to kupilo. Malinká chybička za chybičkou a neposkládali jsme to už dohromady," přemítal Kovář.

"De facto byl konec hned na začátku druhé třetiny, pak už hrajete jen o to, aby to nějak vypadalo a nebyl z toho úplný průser. Máme nějakou hrdost a jde o národní tým, chtěli jsme třetí třetinu odehrát se ctí. Snažili jsme se, ale sebevědomí chybělo a nebyl to ten výkon, který jsme chtěli, aby byl," dodal.

Finové nastřelili ještě dvě tyčky, šance však měli i Češi, a to včetně dvou sólových úniků. "Musíme být ale upřímní. Mohli jsme dát v první třetině gól a mohlo to vypadat jinak. I já jsem měl dobrou šanci, když jsem byl sám mezi kruhama... Jenže jsme je nedali a teď si to vyžereme. Ale připravíme se na zítra. Máme na večer naplánovanou poradu, něco si k tomu řekneme a proti Švýcarům do toho musíme jít a vyhrát," zdůraznil.

V duelu se Švédy vyslali čeští hokejisté na branku soupeře jen 14 přesných střel, dnes pouze o tři více. A ve druhém dějství všeho všudy jen tři. "Bavíme se celkově hodně. I v těch lajnách mluvíme s klukama o tom, co a jak chceme hrát v těch situacích, řešíme to. A stejně tak jsme se bavili i o těch střelách. Myslím, že ani první zápas se Švédy jich zrovna moc nebylo, teď také ne. Je to něco, na čem bychom měli pracovat a snažit se střílet víc," přitakal Kovář.