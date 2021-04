Kovář ovládl produktivitu švýcarské ligy o dva body, Červenka byl pátý

Bern - Útočník Jan Kovář z Zugu jako druhý český hokejista v historii ovládl produktivitu základní části švýcarské ligy. Jednatřicetiletý odchovanec Písku v 52 zápasech nasbíral 63 bodů a se 47 asistencemi se stal i nejlepším nahrávačem. O dva body předčil Švéda Linuse Omarka ze Ženevy, který si ve 49 duelech připsal 22 gólů a 39 přihrávek.

Kovář, který má za sebou dlouholetá působení v Plzni a Magnitogorsku v KHL, vyhrál kanadské bodování v dlouhodobé části poprvé. V roce 2013 byl při zisku titulu Plzně s 26 body z 20 utkání nejproduktivnějším hráčem play off extraligy. V Zugu působí druhou sezonu.

Svým triumfem v produktivitě NLA napodobil Dominika Kubalíka. Tomu se to podařilo v sezoně 2018/19 v barvách celku Ambri-Piotta před odchodem do Chicaga do NHL, kdy kraloval s 57 body za 25 branek a 32 asistencí z 50 utkání.

Pátý skončil Roman Červenka z týmu Rapperswil-Jona, ve 49 zápasech nasbíral 51 bodů (16+35). Mezi střelci se stejně jako Kovář zařadil na 20. místo. Kanonýrům vládl Sven Andrighetto z Curychu s 27 trefami.

Individuální statistiky švýcarské hokejové ligy po základní části: Kanadské bodování: 1. Jan Kovář (Zug) 52 zápasů/63 bodů (16 branek + 47 asistencí), 2. Omark (Ženeva) 49/61 (22+39), 3. Andrighetto (Curych) 52/55 (27+28), 4. Corvi (Davos) 44/52 (15+37), 5. Červenka (Rapperswil-Jona) 49/51 (16+35), 6. Mottet (Fribourg-Gottéron) 50/48 (23+25), 7. Arcobello (Lugano) 52/48 (13+35), 8. Winnik (Ženeva) 49/46 (15+31), 9. DiDomenico (Fribourg-Gottéron) 48/46 (15+31), 10. Simion (Zug) 50/45 (24+21). Další čeští hokejisté: J. Novotný (Ambri-Piotta) 46/15 (4+11), Lhoták (Rapperswil-Jona) 33/6 (4+2), Roth (Lausanne) 11/3 (0+3), Sobotka (Rapperswil-Jona) 4/2 (0+2), Čajka (Ambri-Piotta) 12/1 (1+0), Řehák (Rapperswil-Jona) 7/0. Střelci: 1. Andrighetto (Curych) 27 branek, 2. Simion (Zug) 24, 3. (Rapperswil-Jona), Mottet (Fribourg-Gottéron), Ch. Bertschy (Lausanne) všichni 23, 6. Omark (Ženeva), Fazzini (Lugano) oba 22, 8. Hollenstein (Curych), Fehr (Ženeva) oba 21, 10. Malgin (Lausanne), C. Klingberg (Zug) oba 19, ...20. Červenka (Rapperswil-Jona), Jan Kovář (Zug) oba 16. Nahrávači: 1. Jan Kovář (Zug) 47 asistencí, 2. Omark (Ženeva) 39, 3. Corvi (Davos) 37, 4. Gunderson (Fribourg-Gottéron) 36, 5. Červenka (Rapperswil-Jona), Arcobello (Lugano) oba 35, 7. DiDomenico (Fribourg-Gottéron), Winnik (Ženeva), Noreau (Curych) všichni 31, 10. Ambühl (Davos) 20. Kanadské bodování obránců: 1. Gunderson (Fribourg-Gottéron) 51/45 (9+36), 2. Tömmernes (Ženeva) 44/37 (13+24), 3. Noreau (Curych) 50/36 (5+31), 4. Nygren (Davos) 48/35 (14+21), 5. Heed (Lugano) 47/34 (14+20). Nejtrestanější hráči: 1. Fehr (Ženeva) 153 trestných minut, 2. Barberio (Lausanne), Fora (Ambri-Piotta) oba 95, 4. Almond (Lausanne) 84, 5. Fohrler (Ambri-Piotta) 77, ...10. Červenka (Rapperswil-Jona) 63, 13. Jan Kovář (Zug) 58, 18. J. Novotný (Ambri-Piotta) 53. Plusové a minusové body: 1. Diaz 31 kladných bodů, 2. Jan Kovář, Simion oba 24, 4. Geisser (všichni Zug) 22, 5. Barberio, Ch. Bertschy (oba Lausanne), Jacquemet (Ženeva) všichni 21. Brankáři podle průměru obdržených branek na zápas: 1. Stephan (Lausanne) 2,27, 2. Schlegel (Lugano) 2,34, 3. Descloux (Ženeva), Boltshauser (Lausanne) oba 2,38, 5. Waeber (Curych) 2,40. Brankáři podle procenta úspěšnosti zákroků: 1. Stephan (Lausanne) 92,80, 2. Schlegel (Lugano) 92,75, 3. Descloux (Ženeva) 92,72, 4. Genoni (Zug) 92,52, 5. Boltshauser (Lausanne) 91,99. Brankáři s čistým kontem: 1. Schlegel (Lugano) 6, 2. Descloux (Ženeva) 5, 3. Stephan (Lausanne), Waeber (Curych) oba 4, 5. Karhunen (Bern), Ciaccio (Ambri-Piotta), Genoni (Zug), Punnenovs (Langnau), van Pottelberghe (Biel-Bienne) všichni 2.