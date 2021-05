Kovář: Musíme krotit euforii, vyhráli jsme důležitý zápas, ale další nás čekají

Riga - Přes skvělý obrat ve třetí třetině a důležitou výhru se Švédy čeká na hokejovou reprezentaci ještě spousta práce na cestě do čtvrtfinále mistrovství světa. Kapitán Jan Kovář proto mírnil nadšení z dosud nejlepšího výkonu národního týmu v Rize.

"Musíme krotit euforii. Vyhráli jsme sice důležitý zápas, ale další tři nás ještě čekají. Sami vidíme, že na tomhle turnaji jsou výsledky všelijaký," prohlásil Kovář. Český tým patrně bude muset porazit Brity, Dány i Slováky, aby po nepovedeném vstupu do turnaje prošel do vyřazovacích bitev.

"Musíme makat každý zápas tak, jak jsme to odehráli se Švédy. Uvidíme, na co to bude stačit. Chtěl bych ale všechny pochválit za velkou bojovnost. Bylo tam hodně blokování střel, což bylo parádní. Musíme se zaměřit ještě na detaily, v nichž děláme chyby, ale třetí třetina byla dobrá," dodal Kovář.

Výhru 4:2 vydřeli čeští hokejisté přes dvoubrankové manko, s nímž nastupovali ještě do třetí části. "Po druhé třetině to nebylo o nějaké taktice, ale o tom, abychom pořád věřili. Věděli jsme, že třetí třetinu začínáme přesilovkou, která bude hrozně důležitá. Nakonec jsme z toho dali gól, což nás hodně povzbudilo a začali jsme ten výkon zvedat. Pak jsme si pomohli ještě jednou (využitou přesilovkou) a otočili celý zápas," uvedl Kovář.

Jednatřicetiletý útočník Zugu, s nímž letos získal švýcarský titul, se na obratu podílel vyrovnáním na 2:2. Gól dal krátce po obrovské šanci, kterou nevyužil. "Tam už jsem si myslel, že to bude gól. A nevěřil jsem tomu, že není. Najednou se tam objevila zvednutá hokejka a trefil jsem její patku. Bylo super, že jsme pak vstřelili branku a nemusel jsem se tím dlouho trápit," podotkl Kovář.

Ocenil výkon útočníka Jakuba Vrány, který se poslední dny potýkal s bolavým ramenem, ale český tým nastartoval brzy po nástupu do třetí třetiny výstavní ranou v přesilovce. "Dal velký gól, to je jeho práce. Od toho tady vlastně je, tohle on umí. Nakonec byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Budeme od něj takové věci potřebovat, abychom mohli být na turnaji úspěšní," uvedl Kovář.

Přes sílící tlak v závěru Švédové na vyrovnání nedosáhli. I kvůli velké obětavosti českých hráčů. "S vědomím toho, že jsme na konci vedli, jsme dělali všechno pro to, abychom nepouštěli střely na branku. Vyšlo nám to, potom na konci Kuba Flek nastartoval tu svou motorku, ujel a dal gól do prázdné branky. Všichni mohli vidět, jaké to nese ovoce, když do toho dáme všichni všechno. Bylo to super, ale takhle to musí vypadat každou třetinu každého zápasu," zdůraznil Kovář.

Zastal se kouče Filipa Pešána, který v posledních dnech čelil výtkám, že na střídačce sleduje dění většinou s kamennou tváří. "Lidi nevidí, co se děje uvnitř. Je to nějaká jeho maska, ale ty emoce tady jsou, mezi námi hráči i od trenérů v kabině. Určitě s tím nemáme problém. Že se trenér tolik neraduje a góly na střídačce tak neslaví, neznamená, že ty emoce nemá. Dává nám to určitě najevo, že je má," řekl Kovář.