Kovář míří do Švýcarska, může ale případně i do NHL

Praha - Útočník hokejové reprezentace Jan Kovář podepsal roční smlouvu se švýcarským Zugem. Obsahuje klauzuli o možnosti případného hráčova uvolnění do NHL, do níž se devětadvacetiletý centr neúspěšně pokoušel prosadit během uplynulé sezony. Kovář to řekl novinářům před dnešním vyhlášením ankety Zlatá hokejka.

"Už to asi není nijak tajné, podepsal jsem smlouvu s Zugem. Je v ní klauzule s nějakým datem, do kterého by mě museli pustit, ale zatím nic zajímavého nepřišlo. Něco bylo, ale skončilo to nakonec shozené ze stolu. Je to škoda, ale tak to je," připustil Kovář. "Teď se těším do Zugu," doplnil.

Písecký rodák si udělal jméno nejen pěti sezonami v ruském Magnitogorsku, jemuž pomohl dvakrát k triumfu v KHL, ale i dobrými výkony v reprezentačním dresu. Před rokem vyslyšel nabídku z NHL a uzavřel v červenci jako nedraftovaný volný hráč roční jednocestnou smlouvu na dva miliony dolarů s New York Islanders. V přípravě ale místo v kádru nezískal a klub s ním zrušil kontrakt.

Kovář pak bojoval o smlouvu na zkoušce na farmě Bostonu v Providence v AHL, kde ve 12 duelech nasbíral deset bodů za čtyři branky a šest asistencí. Přesto kontrakt nezískal. Vrátil se proto do Plzně, kterou opustil po titulu v roce 2013. Pomohl jí k extraligovému bronzu a poté navázal výbornými výkony na mistrovství světa na Slovensku, kde stihl za deset startů deset bodů (5+5).

"Co by mě muselo přesvědčit, abych to šel do NHL znovu zkusit? Aby mě někdo opravdu chtěl. Kdyby mi někdo nabídl smlouvu s tím, že mě chce za každou cenu, tak bych šel. Loni to nevyšlo, ale i tak mě to obohatilo. A teď už bych asi trošku věděl, do čeho jdu. Zatím ale žádná smlouva není, takže to neřeším. Kdyby však ta možnost byla, šel bych strašně rád," prohlásil Kovář.

Chuť prosadit se do NHL má stále a nijak loňského boje nelituje. "Dalo mi to hodně. Strašně mi to pomohlo psychicky. I když to nebylo dobrý, odfrknul jsem si tady od toho. Vrátilo mi to chuť do hokeje a zase jsem se pak těšil na každý den v práci," uvedl Kovář.

Do KHL, kde Kovář v letech 2013 až 2018 zářil v dresu Magnitogorsku, ale stejně jako při prosincovém návratu ze zámoří do Evropy nechtěl. "Netvrdím, že do KHL už v životě nepůjdu. To vůbec ne. Může se stát, že po roce ve Švýcarsku třeba půjdu do Ruska," prohlásil.

Příjemně jej překvapilo jednání s Zugem. "Třikrát jsem seděl s generálním manažerem Zugu, dvakrát s hlavním trenérem. V Zugu jsme byli i nedávno s manželkou, zašli s lidmi z klubu na večeři, po které mi manželka sama říkala, že to jsou lidi, jako kdybychom je znali celý život. Měl jsem si s nimi co říct. Mají svoji vizi, která se mi strašně líbí. Všechno dávalo smysl. Strašně se na to těším. Zug je krásné malé městečko," doplnil.

Láká jej i NLA. "Spousta špičkových evropských i zámořských hráčů chtějí ve Švýcarsku hrát. Ani se nemusíme bavit, jak jde švýcarský hokej nahoru. Počítám s tím, že úroveň hokeje tam bude výborná," uvedl Kovář a popřel zprávy médií, že by měl za roční kontrakt dostat 900 tisíc švýcarských franků (20,5 milionu korun).

"Není to pravda. Taky jsem si ten článek přečetl a trošku jsem se zasmál. Posílal jsem to generálnímu manažerovi klubu s tím, že za takových podmínek smlouvu určitě podepíšu. Ta částka je smyšlená a několikanásobně přestřelená," usmíval se Kovář.

Na konci sezony držel palce Bostonu, který ale prohrál ve finále Stanleyova poháru se St. Louis 3:4 na zápasy. "Fandil jsem Bostonu i Islanders. Udělal jsem si tam spoustu známých a kamarádů, klukům jsem přál," prohlásil Kovář, jemuž bylo líto Davida Pastrňáka a Davida Krejčího z týmu poražených Bruins.

"To musí být strašné. Pasta s Krejčou měli skvělou sezonu a myslím, že její konec budou mít v hlavě hodně dlouho. Bůhví, jestli se toho vůbec někdy zbaví. Je to jedna z nejhorších věcí, co se v hokeji stává," řekl.

Sám si už po mistrovství světa užil volno. "U moře jsme ještě nebyli, byli jsme jenom na pár dní s manželkou v Paříži a užili se to," dodal Kovář.