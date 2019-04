Trenčín (Slovensko) - Nejen se soupeřem, ale i s náročnými klimatickými podmínkami se dokázali vypořádat na výbornou čeští hokejisté v souboji se Slovenskem. Brankář Jakub Kovář po výhře 3:1 připustil, že v náročnějších podmínkách snad ještě nechytal.

"Byl tady hodně špatný led a bylo obrovský vedro. Všichni jsme spíš bojovali s tím, že z nás padala výstroj, jak jsme se potili," řekl Kovář v rozhovoru s novináři. "V té masce přes bradu se navíc ještě blbě dýchá. Odhaduju, že ze mě vyteklo takových deset dvanáct litrů, vidím to na osobní rekord," pousmál se Kovář.

Musel proto hodně dbát na to, aby tekutiny tělu doplňoval. "Vypil jsem minimálně čtyři magnesie během zápasu, snědl dva banány a vypil asi šest litrů ionťáku a ledový vody. Nepomůže ale vůbec nic, chtělo by to spíš kyslíkovou masku. Tyhle jarní - skoro už letní - zápasy by to chtělo hrát v halách se vzduchotechnikou. V těchto starých je to hrozný záhul," prohlásil Kovář.

"Myslím, že jsem v životě nezažil tak těžké podmínky pro hokej jako dnes tady. Led byl příšerný, bylo to jak někde na rybníku. Vázla pak kvůli tomu kombinace, celkově moc šancí nebylo. O to hůř se potom ale chytá, když ta střela nepříjemně skáče a puk se třepetá. Byl to ubojovaný zápas," konstatoval Kovář.

Byl rád nejen za výhru, ale i za to, že přežil ve zdraví. "Člověk, který to nezažil, tak si to nedovede moc představit. Někomu to může znít tak, že tady nějak brečím, ale už rozcvička je něco... Přišli jsme z rozcvičky a byli propocení jak po odehraném utkání. Byl to boj s vlastními silami," podotkl Kovář.

Hráčům ale vedro nijak neubralo z nasazení, které bylo enormní. "Když vidíte a slyšíte tu perfektní kulisu, do toho hraje spousta hráčů o místa na mistrovství světa, tak za takových okolností nejde nehrát naplno. Jak čeští, tak hlavně domácí fanoušci byli výborní. Atmosféra byla super a v tom nejde nic vypouštět," poznamenal Kovář.

Dostal jediný gól v závěru první třetiny a předvedl hodně spolehlivý výkon. "Určitě je to příjemné pro sebevědomí, ale potřebovali jsme to i jako celý tým, abychom zase nedostali čtyři góly. Ty poslední tři zápasy byly směrem do obrany absolutně příšerný, to nemělo s hokejem moc společného, takže jsme si k tomu museli něco říct," podotkl Kovář.

"Na druhou stranu není jednoduché se do toho dostávat po té době herní pauzy. Bude teď jedině dobře, když ty výkony budou mít stoupající tendenci a vyladí se to k tomu 10. květnu, kdy začne šampionát," doplnil.