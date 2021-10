Kovanda: Za Dušičky lidé Češi utratí 1,2 mld.Kč, plyn je zdraží

Praha - Za svíčky, hřbitovní květiny nebo věnce utratí v těchto dnech při přípravách na den památky zesnulých každý Čech zhruba 160 Kč, celý národ tak cca 1,2 mld.Kč. Dnes to uvedl ve svém komentáři uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Kvůli inflaci, která například kvůli drahému plynu zdražila také smuteční květiny, to podle něj budou zatím nejdražší Dušičky.

Svátek, který připadá na úterý, ctí hlavně lidé středního a vyššího věku, výdaje rostou s věkem zákazníka. Mladí pak podle ekonoma slaví spíše Halloween, který se připadá na dnešek. "Halloween slaví zhruba osmkrát méně Čechů než Dušičky, pouze asi deset procent. Průměrná útrata lidí, kteří Halloween slaví, se však pohybuje výše než průměrná útrata těch, kteří si tak připomínají zesnulé během Dušiček," napsal Kovanda. Halloweenské výdaje se pak podle něj pohybují mezi 500 Kč a 1000 Kč.

Náklady na Dušičky podle něj kvůli inflaci a růstu životní úrovně dlouhodobě narůstají. "Nenastává tedy to, čeho jsme svědky v předvánočním čase, kdy v posledních letech narůstá objem nákupů koncentrovaných do týdne kolem rovněž importovaného 'Black Friday', a to na úkor objemu nákupů v dalších etapách předvánočního adventního času," uzavřel.

Kvůli drahému plynu pěstitelé například v Nizozemsku přerušují provoz skleníků, kvůli konkurenci z evropských zemí se některým pěstitelům prodej nevyplácí, uvedl již dříve Kovanda.

Také podle analýzy letáků sedmi největších českých obchodních řetězců dušičkové zboží zdražilo. Například za svíčku v plastovém obalu si lidé připlatí v průměru šest korun. Nejvíce stouply ceny u umělých květin, jeden kus je oproti loňskému podzimu dražší průměrně o 43 korun. Nabídka umělých květů v obchodech je ale letos menší, prodejci se soustředí spíše na živé květiny nebo různá aranžmá, uvedla již dříve firma Česká distribuční, dceřiná společnosti Vltava Labe Media, která je největším distributorem akčních letáků v ČR.