Kovacse dovedly ke koulařskému zlatu ženy

Dauhá - Mistr světa ve vrhu koulí Joe Kovacs vděčí za svůj úspěch ženám. Když v sobotu před posledním pokusem v Dauhá hledal na tribuně svou manželku, nebylo to jen kvůli povzbuzení, které sportovci v takových okamžicích potřebují. On potřeboval radu, jak se zlepšit, a na koho jiného by se měl obrátit než na svého trenéra. Ashley Kovacsová totiž plní i tuhle roli.

Pro 134 kilogramů vážícího amerického obra nejsou rady od ženy žádnou novinkou. Vždyť jeho prvním koučem byla matka Joanna. Otec Joeovi zemřel, když mu bylo sedm let. A když se chlapec na střední škole rozhodl vyměnit kariéru hráče amerického fotbalu za vrh koulí, chopila se jeho přípravy matka. Na katolické škole v Bethlehemu v Pensylvánii totiž neměli trenéra vrhačů.

Kovacs pak vystřídal několik profesionálních trenérů a dotáhl to až ke zlatu na mistrovství světa v Pekingu v roce 2015 a stříbru na olympiádě v Riu de Janeiro o rok později. Před dvěma lety v Londýně prohrál jen s Novozélanďanem Tomasem Walshem, ale pak jako by se jeho kariéra zadrhla. Nebyl schopen se ani přiblížit k hranici 22 metrů.

Na Zlaté tretře v Ostravě skončil až šestý, přičemž 21,02 bylo nejvíc, co v tom roce dokázal. "Uvažoval jsem o konci kariéry," přiznal, přestože mu bylo teprve 29 let.

Že to neudělal, za to může manželka Ashley, která trénuje vrhače na univerzitě v Kentucky. "Probrali jsme to spolu a sestavili plán. Nejen jak se vrátit do formy, ale i jak být nejlepší ze všech," prozradil Kovacs a přidal klíč k úspěchu. "Mám k ní absolutní důvěru. Tráví se mnou nejvíc času a zná mě nejlíp. Když vidí, že mi v tréninku něco nesedí, přeskočíme to," vysvětlil.

Zdůraznil, že pro koulaře je velmi důležitá psychika. "V kruhu člověk snadno podlehne napětí. Jsem rád, že jsem se dokázal soustředit jen na sebe a netrápil se tím, jak házejí ostatní," řekl Kovacs. I to ho naučila jeho žena. "Pozvu ji na večeři. Zaslouží si to," usmíval se po soutěži, která ho vynesla nejen ke zlatu, ale díky výkonu 22,91 metru i na třetí místo historických tabulek.