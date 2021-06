Kouzelný večer, řekl po postupu dánský kouč, týmu gratuloval i Eriksen

Dánští fotbalisté s trenérem Kasperem Hjulmandem (vlevo) zdraví v Kodani diváky po postupu do play off ME.

Dánští fotbalisté s trenérem Kasperem Hjulmandem (vlevo) zdraví v Kodani diváky po postupu do play off ME. ČTK/AP/Martin Meissner

Kodaň - V obrovské euforii se ocitli dánští fotbalisté po výhře 4:1 nad Ruskem, díky níž si zajistil postup do osmifinále mistrovství Evropy. Podle trenéra Kaspera Hjulmanda si tým poznamenaný, ale též semknutý po kolapsu Christiana Eriksena, cestu do další fáze turnaje zasloužil. Věří, že se jeho výběru podaří uspět i proti Walesu.

"Kouzelný večer. Jestli si ho někdo zasloužil, pak jsou to naši hráči. Nechápu, jak se jim podařilo vrátit se do turnaje poté, čím si prošli," uvedl Hjulmand na tiskové konferenci. "Je těžké popsat, co vše máme za sebou, ale po celou tu dobu myslíme na Christiana. Je úžasné vidět atmosféru v týmu a jak k ní každý přispěl," řekl Hjulmand.

Že byl postup věnován hlavně Eriksenovi, potvrdila i oslava čtvrté branky Joakima Mähleho, jenž běžel ke kameře a prsty naznačil číslo "10", které Eriksen v reprezentaci nosí. Eriksena postihl před deseti dny v v úvodním utkání s Finskem srdeční kolaps a byl oživován na hřišti. Minulý týden podstoupil operaci, při níž dostal kardioverter-defibrilátor. Z nemocnice v Kodani už ho propustili do domácího léčení v Odense.

"Hned po zápase nám psal do naší skupiny na whatsappu. Bylo to skvělé, že se ozval," uvedl obránce Jens Stryger Larsen.

"Atmosféra v ochozech byla neskutečná. Úchvatná. Stejná jako proti Finsku nebo Belgii a stále se stupňuje. Nikdy jsem nic takového nezažil. Je to něco kouzelného," řekl Mähle ke kulise, kterou vytvořilo přes 23 tisíc diváků na stadionu Parken.

Fanoušci vyprovázeli tým i na cestě ze stadionu a v ulicích pokračovali v bouřlivých oslavách. "Je to šílené, že jsme se nakonec dostali dál. Být členem tohohle týmu je výjimečné. Nikdy jsem nesnil o tom, že budu součástí něčeho takového, takže je to skvělý pocit," řekl Mikkel Damsgaard, který v duelu prolomil pečlivou ruskou obranu jako první a stal se ve 20 letech a 353 dnech nejmladším dánským střelcem na Euru.

Po zápase hráči hned udělali na hřišti kolečko, v němž sledovali na mobilním telefonu závěr souběžně hraného utkání Belgie s Finskem a čekali, zda jejich výhra bude na postupové druhé místo stačit. "Nechtěli jsme předčasně bláznivě běhat a slavit. Co kdyby ještě Finsko dalo v závěru dva góly? Potřebovali jsme mít jistotu, takže až když přišla, pustili jsme se do oslav," řekl Hjulmand.

Dánsko se do vyřazovací fáze dostalo poprvé od roku 2004 a je prvním týmem v historii Eura, jemuž se to povedlo poté, poté co úvodní duely prohrálo. "Všichni jsme za těch deset dní zažili bouřlivou a emotivní jízdu jak na horské dráze," uvedl brankář Kasper Schmeichel.

V osmifinále čeká Hjulmandův výběr v sobotu Wales. "Je to silný soupeř. Na posledním mistrovství došli daleko a mají skvělé hráče. Bude to vyrovnaný souboj. Jejich hráči jsou navíc flexibilní, mohou si prohazovat pozice a měnit taktiku. Těžko říct, co od nich čekat, ale bude to zajímavý zápas," dodal kouč.