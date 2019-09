Kouzelné léto, smekl Ginzburg před českými basketbalisty

Peking - Trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg smekl po konečném šesté místu na mistrovství světa v Číně přes svými svěřenci. Při první účasti samostatného Česka mezi světovou elitou nechali za sebou v pořadí i vítěze minulých dvou šampionátů USA.

"Když jsme viděli los, viděli jsme problém, ale je z toho kouzelné léto. Nechali jsme za sebou skvělé týmy, hráli krásný basket, ofenzivně i defenzivně," řekl Ginzburg, jehož tým postoupil z osmifinálové fáze spolu s USA na úkor Japonska a Turecka.

Do čtvrtfinále, které hrál s Austrálií, prošel přes Brazílii a Řecko. V duelu o 5. až 8. místo ještě zdolal Polsko a nakonec podlehl Srbsku. Turnaj zakončil s bilanci čtyř výher a čtyř porážek. "Basketbal jsme posunuli, snad to bude pokračovat. Bojovali jsme jako lvi. Hráli jsme bez MVP Euroligy (Jana Veselého). S ním bychom neměli problém hrát na Evropě o medaili," prohlásil kouč.

Přiznal, že turnaj byl i pro něj velice náročný. "Jsem vyšťavený, řeknu to na rovinu. A byl jsem si jistý, že dnes už hráči musí zkolabovat, ale oni zase ukázali velké srdce. Jsem tak šťastný, co jsme dokázali. Předvedli jsme, jak dobrý basketbal hrajeme, kolik srdce do toho dáváme. Jsou to krásné pocity, musíme si je uchovat v paměti," uvedl Ginzburg.

Nemá energii ani pořádně slavit. "Nemám síly na nic. Normálně nepiju ani pivo, ale je to jediné, co tu máme... Máme tady za sebou osm zápasů za čtrnáct dní, do toho devět přípravných. Bylo to náročné a bolestivé léto. Ale na konci je štěstí. A odměna je hodně sladká," doplnil Ginzburg.

Hlavním tahounem českého týmu byl rozehrávač Tomáš Satoranský, jediný český hráč v NBA. "Je hlavní lídr na hřišti i mimo něj. Byl hrdina spousty zápasů, dnes jsem mu říkal, jestli chce jít dřív ze hry a on chtěl pořád být na hřišti. Je vítězný typ, pokaždé chce vyhrát," ocenil Ginzburg.

Podle něj mohl být český tým ještě silnější. "Nezapomínejme, že dnes chyběl taky Blake (Schilb). Když budeme chtít něčeho velkého dosáhnout, samozřejmě potřebujeme taky Jana (Veselého). Taky jsme ztratili Pumpyho (Pavla Pumprlu)," litoval izraelský kouč českého týmu konec reprezentační kariéry kapitána.

"Skončil a je velké srdce tohoto týmu po všechny roky, co ho vedu. Tichý lev. Ten, co to drží pohromadě. Ale s Janem (Veselým), možná jedním dvěma mladšími. Doufám, že s Vítem Krejčím můžeme být dobří," řekl Ginzburg.

Jeho tým čeká příští rok v červenci kvalifikace o olympijské hry v Tokiu 2020. "Pokud budeme mít Jana Veselého a někoho navíc. Nevíme taky, jak to bude s Blakem (Schilb) nebo jestli bude i další naturalizovaný hráč. Tenhle tým může na Evropě dojít opravdu daleko. Olympijská kvalifikace, to je jiná věc, záleží na spoustě faktorů, ale Eurobasket? Můžeme být velmi dobří," prohlásil.

Úspěšný kouč neřeší jiné nabídky na své angažmá na klubové scéně. "Dostával jsem nabídky i v minulých letech a rozhodl jsem se zůstat. Národní tým je nejvyšší priorita. Nikdo nevíme, co přinese budoucnost, ale česká reprezentace bude pořád na prvním místě," dodal Ginzburg.

"Musíme si odpočinout a vstřebat, co se nám podařilo za tyhle tři týdny. Budu pokračovat v práci na federaci a hledat další mladé hráče, budeme je pro budoucnost potřebovat," uvedl kouč.