Kouše se to hůře než loňské vyřazení s Midtjyllandem, připustil Trpišovský

Praha - Fotbalisté Slavie potřetí ze čtyř pokusů pod trenérem Jindřichem Trpišovským a podruhé za sebou neuspěli v kvalifikaci Ligy mistrů. Kouč Pražanů připustil, že s vyřazením od Ferencvárose Budapešť ve 3. předkole se vyrovnává hůř než s loňským vypadnutím s Midtjyllandem o předkolo dál. Postup do skupiny Ligy mistrů byl podle něj spíše velkým snem, účast v hlavní fázi Evropské ligy, o kterou jeho svěřenci zabojují s Legií Varšava, označil za cíl.

"Je to obrovské zklamání. Za mě se to kouše hůř než vloni s Midtjyllandem. To byl strašně vyrovnaný dvojzápas dvou vyrovnaných týmů, bylo to hodně náročné. Teď je to velké zklamání z toho, že jsme za 180 minut dali jen jeden gól. Cítíme, že jsme v těch dvou zápasech měli více šancí. Ale fotbal se rozhoduje v pokutových územích," řekl Trpišovský při on-line tiskové konferenci po domácím vítězství 1:0, které jeho celku vzhledem k venkovní porážce 0:2 nestačilo.

Červenobílí pod jeho vedením hráli o skupinu Ligy mistrů čtyřikrát a uspěli jen předloni proti Kluži. Předtím vypadli s Dynamem Kyjev, vloni s Midtjyllandem a letos s Ferencvárosem.

"Vždy ty příčiny byly trochu jinde, ty dvojzápasy byly rozdílné. Do Ligy mistrů chce každý a je ohromně těžké se tam dostat. Každý tomu dává vážnost, jsou to mistři svých zemí. Vždy nám chyběl krůček. Myslím, že lépe zvládáme zápasy v průběhu sezony než na jejím začátku, to je vidět. My české týmy máme první vrchol hned na začátku sezony, ale tak to prostě je," konstatoval Trpišovský.

Slávisté tím, že nepostoupili do skupiny Ligy mistrů, nesplnili jeden z předsezonních cílů, který vyhlásil jejich šéf Jaroslav Tvrdík. Zároveň přišli o možnost získat prémii téměř 400 milionů korun za start v hlavní fázi prestižní soutěže a nezískají ani pět milionů eur (127 milionů korun) za start v závěrečném předkole. S Legií Varšava budou bojovat o účast ve skupině Evropské ligy a bonus 92 milionů korun.

"Měli jsme sen, chtěli jsme postoupit do skupiny. Věděli jsme, že nás dělí čtyři zápasy od Champions League. Všichni jsme věděli, že to bude 50 na 50. Že to bude hodně složité, dostat se přes dva soupeře, přes čtyři zápasy," uvedl Trpišovský.

"První krok se nám nepovedl. Tohle byl spíš takový sen. Teď bychom se chtěli dostat do skupiny Evropské ligy, to je cíl. Jsme od toho dva zápasy. Nic se nemění, chceme jít do Evropské ligy, což je pro nás nesmírně důležité," dodal trenér vítěze posledních tří sezon české ligy.

Věří, že se mužstvo z nečekaného vyřazení oklepe. "Máme dost zkušených hráčů, zkušený realizační tým, prošli jsme si tím už párkrát. Teď bude důležité zvládnout ligový zápas v Mladé Boleslavi, pak co bude se zraněnými hráči. Čeká nás další válka, podobný zápas jako proti Ferencvárosi, zase s mistrem své země," řekl Trpišovský.

Nechtěl spekulovat, zda případný postup do skupiny Evropské ligy bude z hlediska financí pro Slavii dostatečný a zda kvůli neúspěchu v Lize mistrů nebude muset český šampion prodat některé hráče.

"Jsem trenér, nejsem ten, který by za to mohl mluvit. Na představenstvo nechodím, rozpočet nedělám. Jako trenér budu rád za Evropskou ligu. Zažili jsme tam velké zápasy s vynikajícími týmy, dvakrát postup do jara. Pro český tým je Evropská liga skvělá soutěž. Vloni jsme vypadli s Midtjyllandem a pak jsme vydělali strašně zajímavé peníze v Evropské lize a zhodnotili tam hráče," uvedl Trpišovský.

"Přestupní trh v Evropě se teď rozbíhá. Je zájem o některé hráče ze zahraničí na přestup i na hostování. Podle toho se bude utvářet kádr. V kádru je ale spousta zraněných hráčů, kteří asi budou těžko odcházet. Aktuálně teď přemýšlím spíše nad tím, jak poskládat soupisku na 4. předkolo. Budou tam určitě změny, třeba (kapitán) Honza Bořil už začal trénovat," dodal kouč.