Kousal rozhodl v poslední sekundě prodloužení o výhře Mladé Boleslavi

Liberec - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili ve 20. kole extraligy na ledě Liberce 3:2 po prodloužení a navázali na páteční vítězství nad Plzní. Naopak Liberec neprodloužil sérii tří výher v řadě a se Středočechy prohrál i druhé vzájemné utkání v sezoně. Utkání rozhodl v čase 64:59 útočník Pavel Kousal.

Liberec do utkání vlétl a již ve 2. minutě šel do vedení. Jelínek vyhrál buly přímo na Vlacha, jehož střela prošla Růžičkovi mezi betony. Bílí Tygři se ale z vedoucí branky neradovali ani minutu a hosté dokázali bleskově vyrovnat. Birnerovu chybu v rozehrávce potrestal střelou pod horní tyč Kotala.

Vedení poté mohl domácím vrátit Ordoš, Růžička ale jeho střelu i následnou dorážku zlikvidoval. Další dobrou příležitost měl po rychlém přečíslení Gríger, jeho střela ale těsně minula Růžičkovu branku. Na opačné straně to nadvakrát zkoušel Ondřej Najman, Kváča si ale poradil. V závěru první třetiny se ještě domácí obranou pěkně prokličkoval Šidlík, stopku mu ale vystavil svým zákrokem Kváča.

Úvod druhé části přinesl řadu nepřesností na obou stranách a hra se tak odehrávala především ve středním pásmu. Ve 26. minutě se ale Mladé Boleslavi podařilo otočit skóre utkání. Domácí nedokázali opakovaně vyhodit kotouč z obranného pásma, ten se po sérii odrazů dostal až k Raškovi, který střelou k levé tyči překonal Kváču.

Severočeši mohli odpovědět v přesilové hře, Filippiho střelu bez přípravy ale pokryl Růžička. O chvíli později měl znovu Filippi na hokejce vyrovnání, Růžička ale jeho střelu do poloodkryté branky skvěle ukryl v lapačce. Poté dostal Liberec další dvě početní výhody v krátkém sledu za sebou, nesehrál je ale příliš dobře a Růžička byl prakticky bez práce.

Na začátku třetí části si zahráli přesilovku také Středočeši, nevedlo se jim však o mnoho lépe a Kváču vůbec neohrozili. Liberečtí poté přidali na aktivitě a tlačili se za vyrovnáním, naráželi však na dobře zformovanou obranu hostů. V 53. minutě byli ale domácí za svou aktivitu odměněni a dočkali se kýženého vyrovnání. Klepišovu střelu Růžička vyrazil jen před sebe a Birner už neměl problém doklepnout puk do prázdné branky.

Domácí vyrovnávací gól ještě více nabudil a chtěli utkání strhnout na svou stranu, Růžička ale proti šancím Klapky a Vlacha s vypětím všech sil odolal. Utkání tak dospělo až do prodloužení. V nastaveném čase byl k vidění spíše opatrný hokej z obou stran, oba týmy se soustředily na kontrolu kotouče a brankáři byli téměř bez práce. Když už to vypadalo, že vítěze utkání určí samostatné nájezdy, v poslední vteřině prodloužení rozhodnul o bodu navíc pro Mladou Boleslav proměněným únikem Kousal.

Hlasy trenérů po zápase:

Patrik Augusta (Liberec): "Byl to vyrovnaný zápas. Dali jsme šťastný první gól, soupeř ale také. Pak to bylo z naší strany lehce nervózní a nepovedla se nám druhá třetina. Měli jsme tam přesilovky a ačkoliv nebyly úplně špatně sehrané, tak se nám nepodařilo vstřelit gól. Odehráli jsme výbornou třetí třetinu a vrátili jsme se zpět do utkání. V závěru prodloužení bohužel přišel gól soupeře. Jsme zklamaní, že jsme zápas nevyhráli."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Bylo důležité, že jsme se dostali ve druhé třetině do vedení. Ve třetí třetině nás ale soupeř zatlačil, naopak my jsme byli moc pasivní. Po zásluze jsme tak byli potrestáni vyrovnávacím gólem. V závěru prodloužení se na nás usmálo štěstí, jsme velmi rádi za dva body."