Kousal po derby: Přijeli jsme uspět, Nakládal nám bude chybět na ledě i v kabině

Hradec Králové - Hradec Králové 4. ledna (ČTK) - Hokejisté Pardubic dostali před koncem roku doma šest gólů od Českých Budějovic, potom se museli rozloučit s kapitánem Jakubem Nakládalem. Na těžké dny však odpověděli tím nejlepším způsobem. Výhru 4:1 v derby na ledě Hradce Králové řídil gólem a dvěma nahrávkami Robert Kousal.

"Derby chceme vyhrávat. Dneska jsme sem jeli vyhrát a podařilo se nám to," ujistil Kousal po prvním úspěšném východočeském souboji v sezoně. Pardubice ho ovládly zaslouženě, jako kdyby chtěly o něco víc než Hradec. "Podle mě jsme chtěli hodně i v těch minulých, ale bohužel se nám nepovedly koncovky. Teď jsme to konečně dotáhli do vítězného konce," reagoval pardubický útočník.

Za stavu 1:3 si asi úplně každý na stadionu vzpomněl na předchozí scénáře. Takovou ztrátu už Mountfield otočil v prvním i druhém derby. "Určitě jsme to měli v hlavách, protože to bylo za stejného stavu. Tentokrát jsme to už ale nechtěli dopustit, a nedopustili," těšilo Kousala.

Dynamo si to zasloužilo perfektním taktickým výkonem. Rivala nepouštělo do rychlých akcí, kterými je Hradec pověstný. Hosté přitom postrádali čtyři útočníky ze základní sestavy: Davida Ciencialu, Adama Musila, Patrika Poulíčka i Marka Hecla.

"Věděli jsme, že nám chybí pár kluků, takže jsme se víc soustředili na defenzivu. Věděli jsme, že musíme hrát rychle a moc se s tím nedrbat. To jsme plnili do puntíku,“ pochvaloval si Kousal ideální reakci na předešlý debakl 1:6 s Motorem. "Přesně tak. O to je to krásnější, že v derby,“ pokývl.

Sám Kousal měl na výhře lví podíl. Nejdřív bleskově vyrovnal skóre a potom si připsal nahrávky u druhého i třetího gólu Pardubic. Celý zápas odehrál parádně. "I kdybychom hráli v plné sestavě, tak my v prvních lajnách bychom za to měli vzít. Teď ještě o to víc, že jsme měli mladé kluky," přitakal jednatřicetiletý útočník.

Mladší hráči se můžou těšit na výraznější prostor i v obraně, která přišla o nesmírně zkušený článek. Kapitán Nakládal v Dynamu skončil údajně z osobních důvodů, byť celý "rozchod" doprovázejí bouřlivé spekulace.

"Já to nebudu komentovat, nepřísluší mi to," odvětil Kousal jasně, ale přiznal, že bez Nakládala to ambiciózní Pardubice budou mít o kus těžší. "Herně nám bude chybět svojí rozvahou a v defenzivě. Ale taky nám bude scházet v kabině, protože to byl dobrý kluk, náš kamarád a dobrý lídr," uzavřel Kousal.