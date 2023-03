Kousal: Můžeme stavět na tom, jak skvěle Kovář chytá, ale musíme mu více pomoct

Praha - Vítězné vykročení do čtvrtfinálové série proti Třinci mají za sebou hokejisté Sparty. Nakonec o to cennější, že jejich dominance z první poloviny zápasu vzala postupně za své a Oceláři v závěru hodně dotírali. Na kýžené vyrovnání však nedosáhli, vítězný gól tak zůstal po výsledku 3:2 zapsaný u Pavla Kousala. Domácí útočník v pozápasovém rozhovoru vyzdvihl jako základ úspěchu výkon brankáře Jakuba Kováře.

Kovář chytil během utkání hned několik sólových úniků, statistici mu nakonec započítali 29 úspěšných zásahů. "Kuba je hlavním strůjcem vítězství. Hlavně ve třetí třetině nás podržel. Ale celý zápas chytal výborně. Jeli tam několikrát sami na branku, dokázal to chytit, to se nám nesmí stávat," připomněl Kousal.

"Můžeme na tom stavět, jak skvěle chytá, ale zároveň mu také musíme víc pomoct. Nedávat soupeři tolik šancí, aby to musel zachraňovat on. Nelze spoléhat na to, že tak velké šance vychytá každý zápas," zdůraznil čtyřiadvacetiletý útočník.

Právě po jeho gólu se zdálo, že je prakticky rozhodnuto. Jihlavský rodák se trefil krásnou ranou z kruhu přímo do horního růžku na bližší tyč branky střežené Markem Mazancem. Jen krátce poté, co si v duchu vynadal, že nestřílel z dobré pozice při přečíslení tři na dva, tak přispěchal s nejlepší možnou nápravou.

"Vyplynulo to ze situace. Zkusil jsem to hodit na bránu a padlo to tam," podotkl Kousal. Dost možná mu v tu chvíli pomohl i fakt, že Mazanec chytá v opačném gardu. "Je to přece jen trochu jiné. Většinou ale hráč střílí hlavně tam, kde je místo. Já se především snažil obstřelit beka, nebudu říkat, že jsem mířil přesně tam, kam to nakonec padlo. Ale zaplaťpánbůh za to."

Sparta má obrovskou sílu v prvních dvou útočných formacích, jejichž členové dnes ale gólově mlčeli. Všechny góly obstarali hráči ze třetího a čtvrtého útoku. V jednom případě ale v přesilové hře, do které trenéři zařadili jako žolíka důrazného Olaviho Vauhkonenena.

"Takhle by to mělo být. Góly by neměla dávat jen první a druhá lajna. Všichni jsou na ledě platní, gól musí umět dát každý z nás, bez ohledu na to, kolik času má na ledě v útočném pásmu," zdůraznil Kousal.

Ačkoliv při jeho zásahu běžela teprve 26. minuta, sparťané měli otěže zápasu ve svých rukách a na jejich straně byl tříbrankový náskok. Nakonec ale málem ani ten nestačil.

"Musíme si z toho vzít ponaučení a hrát celý zápas stejně. Nejde si myslet, že když vedeme 3:0, je hotovo a stačí nám to odbránit. Je to rozhodně poučení pro příště a zítra na tom rozhodně zapracujeme. Výhra je ale pořád výhra, to je na tom to nedůležitější," uvedl Kousal.

Zdálo se, že sebejistotu jeho týmu hodně nahlodal už první zásah Slezanů ze 44. minuty. "Nevím, zda jsme přímo znervózněli, ale spíš jako kdybychom si mysleli, že můžeme zkoušet něco trochu jiného a vymýšleli jsme tam blbosti. To je něco, co se trenérům zrovna moc nelíbí, uvidíme, co nám k tomu řeknou. Musíme hrát pořád stejně celý zápas, to nám potom nese ovoce. Když začneme dělat něco jiného, blbě se to dvakrát odrazí a všechno je rázem jinak. Mohla z toho být nakonec i remíza," připustil Kousal.

A v samém závěru to pro sparťany a jejich střídačku byly místy velké nervy. "Těžko říct, asi jo, ale já jsem ty nervy neměl, věřil jsem nám, že to zvládneme," pousmál se Kousal.

Vnímal ale zároveň, že Třinec teprve ve druhé polovině utkání ukázal svou velkou sílu. "Po třech sezonách ví, jak v play off hrát. Jejich síla je pořád velká. Je to ale hlavně o nás, ne o Třinci. My jsme jim našimi chybami to snížení nabídli. V tom musíme být příště lepší," uzavřel Kousal.