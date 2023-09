Kousal: Gólmani se asi koukali, raději jsem při nájezdu zkusil něco jiného

Praha - Poprvé od roku 2015 dokázali hokejisté Sparty vyhrát v sezoně úvodní tři zápasy. Letošní úspěchy jsou o to cennější, že si připsali i skalpy úřadujícího šampiona Třince a hlavního favorita soutěže Pardubic. Obrovský podíl na tom má útočník Pavel Kousal, který rozhodl nájezdy jak v neděli pod Javorovým, tak i dnes v domácím prostředí proti Dynamu. Jak ale uvedl v rozhovoru s novináři, na opětovné použití finty s nepovedenou kličkou bylo příliš brzy.

Kousal tentokrát nepoužil fintu Nikity Kučerova, kdy místo dokončení blafáku nechá exekutor volně doklouzat kotouč do branky a zmátne brankáře pohybem. Namísto toho zakončil střelou mezi betony. "Myslím, že to gólmani asi viděli, tak jsem si říkal, že zkusím raději něco jiného. Nevím, kdy se k tomu vrátím. A zda vůbec. Uvidím, jak to budu cítit. A také, co tam bude zrovna za brankáře. Ono na každého gólmana platí něco jiného," uvedl Kousal.

Pardubického gólmana Milana Kloučka, který nahradil od třetí série nájezdů Romana Willa, překonal trošku se štěstím. "Abych byl upřímný, tak jsem si myslel, že to tam asi neprojde, ale pak jsem viděl puk v bráně. A že tam byl Klouček místo Willa? Je to spíš nějaký tah trenérů, že zkouší něco změnit, na střelce to až takový vliv nemá. Záleží hlavně na tom, jestli třeba nemá opačný gard," podotkl Kousal.

Sparta v dramatickém utkání otočila vývoj z 0:1 na 2:1, ale dva inkasované góly během necelé minuty poslaly na začátku třetí části do výhody znovu Dynamo.

"Měli jsme domluvený signál po buly, ale bohužel jsme si tam zkusili nakonec něco, co nebylo v plánu. Záhy přišel další gól, ale říkali jsme si, že si z toho nelze nic moc dělat. Pak přišel ještě další gól, ale ten naštěstí neuznali, protože nebyl. Řekli jsme si, že do toho šlápneme, makali jsme a na konci se nám to pak vrátilo," řekl Kousal.

Ve 44. minutě se nějakou dobu zdálo, že se sparťany bude ještě hůře, neboť po své střele slavil David Cienciala. A Východočeši věřili, že vedou už 4:2: "Za námi na tribuně ale hned asi po minutě nějaký fanoušek volal na Pardubické, že to gól nebyl, tak ať se uklidní. Byli jsme samozřejmě rádi, že to takhle dopadlo," pousmál se Kousal.

"Celkově to byl dobrý zápas. Mělo to grády, přijelo hodně pardubických fanoušků, byly slyšet oba kotle, zápas vyhecovaný skoro jako v play off. Za ty dva body jsme hrozně rádi, protože půl minuty před koncem to vypadalo, že nebudeme mít žádný. Pro nás je to určitě cenná výhra. Celkem už třetí, byť druhá po nájezdech. Ale i ty se počítají," pochvaloval si Kousal.