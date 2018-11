Praha - Útočník hokejové reprezentace Robert Kousal zakouší od začátku nové sezony další přední evropskou soutěž a její specifika. Osmadvacetiletý hráč se zkušenostmi z KHL po dvou sezonách v Davosu přesídlil v létě do švédského Brynäs IF. Zvykl si rychle na prostředí i jiný styl hokeje a patří k tahounům týmu.

"Ten přesun byl pro mě fajn, protože se mi povedl začátek. Zapadl jsem v klidu, s tím jsem nikdy neměl problém. Dobře jsem to ve Švédsku nastartoval a teď to docela šlape, jsem spokojený," řekl novinářům Kousal, na jehož kontě je po 15 utkáních 10 bodů (6+4). "Myslím, že dobře bruslím, což je tam základ. Ta nejdůležitější věc. Hraju první dvě lajny, přesilovky, takže super," pochvaloval si.

Švédská liga má svým pojetím relativně blízko k NHL. "Je fakt, že zápasy jsou hodně intenzivní a strašně rychlé. Ale řekl bych, že je v tom více zodpovědnosti. Když se koukám občas na sestřihy z NHL, je to tam často dva na jednoho, tři na dva, to ve Švédsku moc není. Hodně se tam drží systém," porovnal Kousal.

Připustil, že s ohledem na jeho post útočníka je mu o trošku bližší ofenzivnější švýcarská liga. "Ale těžko říct... Pro útočníky je samozřejmě lepší hrát ligu s otevřenějším hokejem. Tady není tolik situací, kde můžete využít kreativitu, je to o něco více svázané. Ale zvykl jsem si a nedělá mi to problém," ujistil účastník mistrovství světa 2016 a 2018.

Vedení jeho klubu sáhlo před pár dny ke změně trenéra. Skončil kouč Tommy Sjödin i jeden z asistentů Jan Larsson, hlavní zodpovědnost převzal dvaapadesátiletý Magnus Sundquist. "Nový trenér je dosavadní druhý asistent. Změnit by se měl asi trochu systém, protože vedení nebylo spokojené s hokejem, který jsme předváděli. Měli bychom hlavně trávit více času na puku v útočném pásmu," nastínil Kousal, v čem má tým přidat.

Poslední dva zápasy přitom mužstvo vyhrálo a v tabulce mu ze 14 účastníků patří průběžná osmá příčka. "Bylo to velké překvapení," připustil Kousal. "Ale je to tak, jak to je, to je prostě hokej. Já věřím, že mou pozici to neovlivní. Nový kouč dobře ví, jak jsem hrál a jak jsem pracoval od začátku sezony. Nemám se čeho bát," doplnil Kousal.

Rychle si zvykl i na změnu prostředí v osobním životě. "Davos je krásný a navíc v horách, občas jsem zašel i na lyže, nedá se to moc srovnávat. Gävle je ale pěkné město, je tam zase více možností, co dělat. Každé město má plusy i minusy, já jsem ale v Gävle spokojený," prohlásil Kousal.

Je rád, že nemusí vstřebávat švédštinu. "Tu jsem se učit nezačal. A asi ani nezačnu. Pár slovíček umím, to stačí. Tam jdete do supermarketu a šedesátiletá prodavačka umí skvěle anglicky, mluví lépe než já," pousmál se Kousal. "V kabině trenér řekne věci ve švédštině a pak vše přeloží do angličtiny, takže není problém," přiblížil Kousal.

K úplné spokojenosti mu tak už schází jen přítomnost přítelkyně. "Má tady v Čechách ještě nějaký byznys. Doufám, že až dorazí, tak už tam potom se mnou zůstane. Ještě nejsme úplně napevno domluvení," řekl Kousal.