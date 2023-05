Koulař Staněk zahájí sezonu v úterý v Turnově, chystá se i na Diamantovou ligu

Praha - Koulař Tomáš Staněk má za sebou vydařenou přípravu bez jakýchkoliv zdravotních problémů. Venkovní sezonu halový vicemistr Evropy z březnového šampionátu v Istanbulu zahájí v úterý na Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově. Pak by měl před světovým šampionátem v Budapešti absolvovat ještě další zhruba desítku závodů včetně všech čtyř mítinků Diamantové ligy. Plán sezony představil na dnešní tiskové konferenci.

Od bronzu na srpnovém evropském šampionátu v Mnichově nebyl zraněný. Dařilo se mu už v hale. V Istanbulu výborným výkonem 21,90 metru skončil druhý a získal medaili na čtvrtém HME za sebou. "Vzpomínám na to skvěle. Ten výkon byl možná hodný zlata, ale je stříbrnej," poznamenal k soutěži, v níž ho překonal jen Ital Zane Weir (22,06).

Český rekordman by rád znovu poslal kouli za dvaadvacet metrů, což se mu už pět let nepodařilo. Příprava mu dodává sebedůvěru. "Všechny tréninkové dávky jsem vydržel, dal jsem si nějaké osobáky silové i s koulí. Teď se cítím o něco unavenější, než kdybych měl nějakou pauzu, ale o to je důležitější ten základ, který jsem si vybudoval," pochvaloval si.

Také loni před sezonou trénoval bez problémů, ale pak si hned v prvním závodě zranil kotník a po komplikacích se nestihl dostat do formy před mistrovstvím světa. "Ale hned jsem se vrátil k jednadvaceti metrům a pak z toho byla bronzová medaile (v Mnichově). Na to, co jsem prožil, tak dobrý. Doufám, že se nezraním letos," řekl.

Na vstup do sezony v Turnově se těší. "Nebývá tam dobré počasí, ale teď je předzvěst, že by mohlo být hezky. Jsem rád, že nemusím jít hned první závod Diamantovou ligu. Je lepší se rozházet," uvedl jednatřicetiletý vrhač. "Tréninkové ukazatele byly dobré, ale že bych řekl, že hodím 22 a půl, to úplně slibovat nemůžu. Hlavně chci házet dobře. Když bude dobré počasí, tak to pak může letět daleko," dodal Staněk, jehož český rekord pod širým nebem má hodnotu 22,01 metru.

Vrcholem sezony pro něj bude srpnové mistrovství světa v Budapešti, kde má jako jeden z trojice českých atletů v individuálních disciplínách účast zajištěnou. Před tím se bude měřit se světovou špičkou na Diamantové lize. První závod elitního seriálu ho čeká 2. června ve Florencii. Potěšilo ho, že je tentokrát na všech čtyřech závodech mezi pozvanými. "Je těžké tam toho závodníka protlačit. Mnohé ty mítinky jsou na osm lidí. Když tam vezmete tři Američany, jednoho Brazilce, jednoho Novozélanďana, tak tam zase těch míst moc nezbývá. Věřím, že manažersky je to velký oříšek. Pro mě je jenom čest tam být," uvedl.

Tentokrát mají koulaři všechny diamantové závody v Evropě. Staňka tím pádem nečeká dlouhé cestování. "Jsem rád, že jsou blízko. Nemá to pak takový dopad na ten návrat do tréninkového procesu," ocenil.