Kladno - Koulař Tomáš Staněk si na mistrovství republiky vylepšil letošní maximum na 21,52 metru. Oštěpař Petr Frydrych si na poslední chvíli zajistil start na ME. Bronzový medailista z loňského MS vyhrál výkonem 83,85 metru a vyšvihl se ze čtvrtého místa českých tabulek na druhé. Titul získal i čtvrtkař Pavel Maslák, ale plánovaný útok na dvanácté místo v evropských tabulkách mu nevyšel. Vyhrála také dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová, která od června až do víkendového šampionátu v Kladně nezávodila.

Staňkovi se povedl čtvrtý pokus, kterým o šest centimetrů vylepšil výkon z červnové Zlaté tretry. "Ten začátek byl takový vlažný. Zvykal jsem si na kruh, je rychlejší než ty ostatní. Já jsem maximálně spokojený. Myslím, že soustředění v Domažlicích se moc povedlo a ta dynamika tam je," řekl České televizi.

Břišní sval cítil při rozcvičení, ale pak si zacvičil a v sektoru ho vůbec nebolel. "Mohl jsem se víc pošetřit, ale zase jsem věděl, že mohu hodit daleko, tak jsem to chtěl zkusit," dodal český rekordman, který po povedeném čtvrtém pokusu soutěž ukončil.

Frydrych podobně jako loni využil poslední šanci na postup na vrcholnou akci sezony. Před šampionátem v Kladně byl čtvrtý z českých oštěpařů se splněným limitem, takže potřeboval zaútočit minimálně na 81,44 metru, kterými se držel na třetím místě Jaroslav Jílek.

V páté sérii Frydrych jeho výkon o 16 centimetrů překonal a na závěr se posunul ještě o dva metry dál. V českých tabulkách se tak dostal i před Vítězslava Veselého. "Je to sezona strastiplná. Jsem rád, že jsem se dostal na druhé místo v nominaci a že mám zajištěné místo na ME," řekl Frydrych, jehož sezonu provázejí problémy s patami.

Maslák ve finále běžel pomaleji než v sobotním rozběhu, kde časem 45,66 vytvořil nový rekord šampionátu. Výkonem 46,09 sice vyhrál, ale výrazně zaostal za vytouženým časem 45,39, který by mu zajistil místo v nejlepší dvanáctce redukovaných evropských tabulek a přímý postup do semifinále ME. "Nejsem spokojený. Ten čas není dobrý. Včera po tom rozběhu jsem byl docela rozsekanej, ale dneska jsem se už cítil docela dobře. Tak jsem si říkal, že by to nemuselo být špatné, ale bylo to špatné," uvedl.

Hejnová na čtvrtce překážek absolvovala sólozávod a triumfovala v čase 56,08. Její zatejpované levé koleno vydrželo. "Podkolenní šlacha mě nezlobí. Pořád mě bolí achilovky, ale to už je standard," řekla po běhu, s kterým rovněž nebyla úplně spokojená. "Mně to moc nejde, když bojuju sama se sebou v tom konci," poznamenala. Týden před začátkem ME v Berlíně si potvrdila, že může běžet. "A věřím, že se poperu o medaili. To je můj hlavní cíl," dodala.

Snaha o vylepšení letošního maxima 555 centimetrů nevyšla tyčkaři Janu Kudličkovi. Vyhrál výkonem 550 cm, laťku o jedenáct centimetrů výš třikrát shodil. Poslední šanci na překonání limitu pro účast na ME promarnil Michal Balner, který neskočil ani základní výšku 506 centimetrů.

Duel elitních českých mílařek na osmistovce vyhrála Simona Vrzalová, která ve finiši odolala mocně dotírající Dianě Mezuliáníkové. Třetí doběhla Kristiina Mäki.

Mistrovství České republiky v atletice v Kladně: Muži: 200 m (+1,4 m/s): 1. Jirka (Olymp Praha) 20,75, 2. Kolář (Slovan Liberec) 21,02, 3. Kubeš (Škoda Plzeň) 21,26. 400 m: 1. Maslák 46,09, 2. Šorm (oba Dukla Praha) 46,64, 3. Desenský (Sokol Hradec Kr.) 46,69. 800 m: 1. Hodboď (Sokol Hradec Kr.) 1:47,36, 2. Kubista (Dukla Praha) 1:48,74, 3. Symerský (SSK Vítkovice) 1:48,82. 1500 m: 1. Friš 3:55,06, 2. Sýkora (oba Dukla Praha) 3:55,32, 3. Kotyza (Univerzita Brno) 3:55,33. 400 m př.: 1. Brož (Dukla Praha) 50,16, 2. Tuček (USK Praha) 50,50, 3. Tesař (Stará Boleslav) 50,54. 3000 m př.: 1. Kovář (Dukla Praha) 9:01,97, 2. Olejníček (Univerzita Brno) 9:06,75, 3. Janů (Hvězda Pardubice) 9:10,05. Dálka: 1. Juška (Olymp Praha) 792, 2. Holý (Atletika Chrudim), 3. Doležal (Olymp Praha) oba 719. Tyč: 1. Kudlička 550, 2. Bárta (oba Dukla Praha) 521, 3. Ščerba (Ústí nad Labem) 506. Koule: 1. Staněk 21,52, 2. Novák (oba Dukla Praha) 18,74, 3. Litavský (Olymp Praha) 16,22. Oštěp: 1. Frydrych 83,85, 2. Jílek (oba Dukla Praha) 78,09, 3. Mikoška (Olomouc) 71,69. 4x400 m: 1. Slavia Praha (Šnajdr, Tlustý, Chlupčík, Šnejdr) 3:13,05, 2. Sokol Hradec Králové 3:15,68, 3. Škoda Plzeň 3:16,22. Ženy: 200 m (0 m/s): 1. Slaninová (SSK Vítkovice) 23,72, 2. B. Dvořáková (Dukla Praha) 24,26, 3. Turnerová (USK Praha) 24,50. 400 m: 1. Symerská (Kroměříž) 53,02, 2. Seidlová (Dukla Praha) 53,08, 3. Vondrová (Hvězda Pardubice) 53,72. 800 m: 1. Vrzalová (SSK Vítkovice) 2:10,64, 2. Mezuliáníková 2:10,65, 3. Mäki (obě Olymp Praha) 2:12,27. 1500 m: 1. Sekanová (USK Praha) 4:21,54, 2. Vocásková (Dukla Praha) 4:31,64, 3. Sasynová (Třinec) 4:32,62. 400 m př.: 1. Hejnová (Dukla Praha) 56,08, 2. Hofmanová (USK Praha) 58,67, 3. Ulrichová (Slavia Praha) 58,93. 3000 m př.: 1. Krchová 10:11,69, 2. Jíšová (obě USK Praha) 10:32,94, 3. Hrochová (Škoda Plzeň) 10:46,92. Trojskok: 1. Májková (USK Praha) 12,93, 2. Buranská (Sokol Kolín) 12,75, 3. Černá (Sparta Praha) 12,64. Výška: 1. Hrubá 188, 2. Pejchalová (obě USK Praha) 182, 3. Strachová (Olymp Praha) a Cachová (USK Praha) obě 177. Disk: 1. Staňková (TEPO Kladno) 56,76, 2. Tichá (Atletika Chrudim) 47,99, 3. Veselá (Sokol Opava) 46,38 Kladivo: 1. Šafránková (Dukla Praha) 66,98, 2. Králová (USK Praha) 64,64, 3. Chlupová (Olymp Brno) 63,81. 4x400 m: 1. USK Praha (Bičianová, Chrpová, Šimková, Hofmanová) 3:45,48, 2. Olymp Praha 3:47,13, 3. Dukla Praha 3:48,87.