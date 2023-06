Koulař Staněk si k 32. narozeninám nadělil vítězství na mítinku Kladno hází

Kladno - Koulař Tomáš Staněk vyhrál Kladno hází v rekordu mítinku 21,64 metru. Porazil i svého přemožitele z březnového halového mistrovství Evropy Itala Zaneho Weira a nadělil si vítězství k dnešním 32. narozeninám. Hned dvě vítězství si na mítinku bronzové kategorie Kontinentální tour připsala Lada Vondrová, která po čtvrtce vyhrála i dvoustovku.

Staněk se postupně zlepšoval, o vítězství rozhodl pátým pokusem. "Bojoval jsem se sám se sebou. U toho nejdelšího pokusu jsem se to snažil rozjet, vyskočit, nechal jsem tam zavřenou ruku, takže jsem házel přes ruku. Jak jsem byl na soutěž rozehřátý, tak to nějak odlítlo, i když jsem tu kouli vůbec necítil. Jsem rád, že jsem vyhrál," řekl.

Dva roky starý rekord mítinku Portugalce Francisca Bela překonal o 37 centimetrů. "Házet takhle špatnými pokusy tak daleko je super. Z toho mám radost. Rekord mítinku padnul, všechno super," pochvaloval si. Při rozcvičování cítil formu i na větší metry. "Věděl jsem, že jsem v rozcvičování hodil hezkými hody 21 a 21,30 asi. Ty jsem na prstech trošku cítil. Říkal jsem si, že když to rozjedu, metr bych mohl přidat. Bohužel jsem se s tím nepotkal, utrpěl jsem vítězství," pousmál se. Při slavnostním vyhlášení pak dostal k narozeninám velký koláč.

Vondrová běžela 400 metrů za 51,35 sekundy, čímž o 21 setin zaostala za svým sobotním výkonem ze Ženevy. "Vítězství je samozřejmě krásné a nechci říct, že to pro mě nic neznamená, ale teď už honím hlavně ten čas," řekla běžkyně, která už delší dobu pomýšlí na překonání hranice 51 sekund. Proto nebyla s dnešním výkonem úplně spokojená. "Myslím, že to bylo ideálně rozběhnuté, pak jsem možná zbytečně zmatkovala třetí stovku. V tom konci jsem už běžela sama, nevěděla jsem, na čem jsem, a nic moc," posteskla si Vondrová, na niž v cílové rovince marně dotírala Britka Ama Pipiová (51,42). Třetí oběhla Tereza Petržilková, jež se poprvé v kariéře dostala pod 52 sekund. Osobní rekord si vylepšila o čtvrt sekundy na 51,95.

Vondrová se pak představila v B běhu na 200 metrů a za totožných větrných podmínek byla výkonem 23,42 sekundy lepší než všechny sprinterky z běhu A. O čtvrté dnešní české vítězství se postaral v závodě na 800 metrů Filip Šnejdr (1:46,67).

Neprosadily se české oštěpařky. Ani jedna neporazila zahraniční konkurentky, nejlepší byla šestá Irena Gillarová (55,89). Až za ní skončila Nikola Ogrodníková (54,54). Vyhrála Estonka Gedly Tugiová výkonem 59,79 metru, kterým o decimetr porazila vítězku pátečního mítinku Diamantové ligy v Paříži Haruku Kitagučiovou z Japonska.

Rekord mítinku na stovce překonal Jihoafričan Akani Simbine, jenž finišoval v čase 10,07. Český spolurekordman Jan Veleba doběhl sedmý (10,37).

Čtvrtkař Šorm se bál konce kariéry, teď pomýšlí na mistrovství světa

Když čtvrtkař Patrik Šorm v zimě několik měsíců marně léčil ostruhu na patě, obával se konce kariéry. Nakonec pomohlo rentgenové ozařování, dnes po devíti měsících závodil a pomýšlí na atletické mistrovství světa v Budapešti. Prioritou je štafeta, ale chtěl by zabojovat i o účast v individuálním běhu na 400 metrů.

V minulé sezoně byl Šorm českou čtvrtkařskou jedničkou, v hale se blýskl pátým místem na světovém šampionátu. V prosinci na soustředění v Jihoafrické republice však přišly zničehonic problémy. "Pamatuju si to jako dneska. Po jednom úseku to tam najednou bylo a každým dnem se to stupňovalo a stupňovalo, že jsem nemohl vůbec chodit," vzpomínal.

Následovala tříměsíční, ze začátku bezvýsledná, léčba. "Pan (fyzioterapeut Pavel) Kolář, Karolína Velebová si nad tím lámali hlavu a nevěděli, co s tím. Nakonec to skončilo, že jsem chodil měsíc na rentgenové ozáření. To teprve pomohlo. Díky bohu, že je to za mnou. Bylo to dlouhé a už to nechci zpátky," oddechl si.

Když marně zkoušel různé procedury, jako je rázová vlna nebo kortikoidové injekce, prožíval krušné okamžiky. "Chodil jsem, ale bylo to, jak když máte hřebík v patě. Každý krok byl strašně bolestivý," vyprávěl devětadvacetiletý český reprezentant. Bál se, že to bude konečná. "Bohužel všichni lidi kolem mě, co to měli, tak mi vždycky říkali, že na to skončili. Jak Roman Šebrle, tak spousta dalších lidí. Vždycky mi řekli: 'No, to je blbý, já jsem kvůli tomu musel skončit.' Nespal jsem v noci a opravdu to bylo blbý. Ale naštěstí jsem se z toho nějak vylízal a teď to vypadá, že už bych mohl běhat bez omezení," řekl.

Na kladenském Sletišti absolvoval dvoustovku, v níž se časem 21,42 zařadil na desáté místo. "Těšil jsem se, ale nebylo to prostě ono. Když devět měsíců nezávodíte, tak z toho vypadnete a taková ta závodní lehkost, závodní drive, v tom dneska nebyl," poznamenal.

Trénuje něco málo přes dva měsíce. "Od začátku dubna. Jel jsem úplně od začátku, před tím jsem tři měsíce seděl na gauči a čekal, co bude. Takže úplně od začátku, opravdu se do toho dostávám. Tréninkově jsem na tom už dobře. Akorát závodně to musím vyběhat," uvedl.

V sobotu by měl na mítinku v německé Desavě absolvovat první čtvrtku, další má naplánovanou na Zlatou tretru. Chtěl by si zajistit účast na mistrovství světa. "Mám měsíc na to předvést tři kvalitní výkony, což bych měl i s mistrovstvím republiky stihnout. Věřím, že když bude forma a povede se mi to, tak jsem schopný se tam dostat. Zatím největší priorita je štafeta," přiblížil své ambice.

Na závody je po promaroděné halové sezoně mimořádně natěšený. "Když jsem sledoval v televizi halové mistrovství Evropy, tak mi bylo smutno. Těšil jsem se, až to odstartuju a budu závodit o sto šest," dodal.