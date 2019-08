Koulař Staněk se bál dlouhé cesty, vzal si masážní pistoli

Praha - Koulař Tomáš Staněk dnes se druhou částí české výpravy vyrazil na mistrovství Evropy atletických družstev do polské Bydhoště. Obával se desetihodinové cesty, proto si vzal do autobusu masážní pistoli na uvolnění zatuhlých svalů. Na ME družstev bude obhajovat dva roky staré vítězství z Lille, ale uvědomuje si, že v konkurenci domácího Michala Haratyka to bude velmi obtížné.

Staněk se právě vrátil ze soustředění v Domažlicích a raději si zabral "pětku" na konci autobusu, aby měl kam složit mohutnou postavu. Pro svaly není dlouhé sezení v autobuse ideální. "Ty svaly jsou po zátěži ještě trošku ztuhlé. Doufám, že nějak extrémně nezatuhnu. Vzal jsem si takovou masážní pistoli, co mám, abych si ty svaly proklepal. Protáhnu se po cestě," řekl Staněk ČTK.

S cestou do Polska má čerstvé zkušenosti, nedávno jel s trenérem na závod ve Varšavě. To ale bylo autem. Musel se při zastávkách věnovat problematickému kolenu, které ho limitovalo na červencovém mistrovství republiky v Brně a kterému dlouhé cesty neprospívají.

"Udělali jsme s ním nějaké prostocviky. Protahoval jsem to, ledoval na dálnici, když jsme jeli do Varšavy, a druhý den jsem o tom nějak extra nevěděl. Taky jsem to prostřílel tou pistolí, proto ji mám dneska s sebou," vyprávěl.

Ve Varšavě si vylepšil letošní maximum na 21,21 metru. "Tam to byl letošňák prvním zajišťovacím pokusem, pak jsem do toho pral. Bohužel jeden se mi nevešel do výseče, ten byl hodně daleko. Forma je. Věřím tomu, že to bude nějaký skok dopředu," uvedl český rekordman.

Před dvěma lety na ME družstev zvítězil v rekordu soutěže 21,63 metru. Teď mu ale v cestě za obhajobou stojí domácí Haratyk, který nedávno vylepšil polský rekord na 22,32 metru. "Myslím si, že ten můj rekord asi padne. Bude hodně těžké ho porazit, protože letos háže víceméně kolem 22, to jsou neskutečné výkony," uznal Staněk.

Jeho český rekord pod otevřeným nebem má hodnotu 22,01, ale loni a zatím ani letos Staněk dvaadvacetimetrovou hranici nepřekonal. Věří, že v této sezoně ještě není všem dnům konec. "Minimálně silově je tam veliký náznak, že můžu hodit klidně ke 22, jenom se to musí sejít. Věřím, že když si trochu odpočinu, tak proč ne. Teď už konečně se začíná probírat i ta skočnost. Na žabákách jsem teď v Domažlicích skákal to, co nikdy v životě," prozradil.

Do klubu dvaadvacetimetrových koulařů se nově zařadil Lucemburčan Bob Bertemes, který se v neděli doma v Lucemburku zlepšil takřka o metr na 22,22. "Nejdřív jsem tomu nevěřil, říkal jsem si, že to musí být nějaký omyl. Že vyměnili jedničku za dvojku, protože celou dobu házel letos 21,20 a byl na svém maximu," komentoval to Staněk.

Nevěřil, že šestadvacetiletý Lucemburčan může svou technikou poslat kouli tak daleko. "Tak to asi jde. Láďa Prášil mi poslal video. Přišlo mi to trošku zvláštní z takové techniky hodit tohle a ještě se extra neradovat, když si dáte osobák o 90 centimetrů. Ale uvidíme, další závody napoví víc," doplnil Staněk.

Soutěž koulařů je na ME družstev na programu v sobotu.