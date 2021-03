Koulař Staněk se bál čtvrtého místa a vyhecoval se ke zlatu

Toruň (Polsko) - Představa dalšího čtvrtého místa děsila před pátým pokusem koulaře Tomáše Staňka natolik, že se vyhecoval k životnímu pokusu na velké akci. Výkon 21,62 metru ho vystřelil do čela soutěže na halovém mistrovství Evropy v Toruni a devětadvacetiletý hromotluk si zařval radostí jako už dlouho ne.

"Pamatoval jsem si, že jsem naposledy řval asi v Bělehradě, kdy to byl můj otvírák do světa velké atletiky," vzpomínal na čtyři roky starý kontinentální halový šampionát, kde získal první velkou medaili.

Na tehdejší stříbro navázal bronzy na HMS 2018 a HME 2019. Mezitím ale zažil trpká zklamání ze čtvrtých míst na světovém šampionátu 2017 v Londýně a na berlínském mistrovství Evropy o rok později.

Po čtyřech sériích dnešní soutěže byl čtvrtý o čtyři centimetry za Portugalcem Franciscem Belem. A vzpomínky se mu vybavily. "Být zase čtvrtý, to by mě trenér asi zabil a já sebe asi taky. To bych si asi nezasloužil za to, co podávám," svěřil se v on-line rozhovoru ČTK a Právu.

Pak vzal kouli a poslal ji nejdál ze všech. Před šestou sérií se přesypalo pořadí finálové osmičky, tak mohl čekat, jestli někdo dokáže odpovědět. "Bál jsem se všech tří, i když Bela nejmíň. Nejvíc Haratyka. Radši jsem se na to nedíval, jenom jsem doufal a modlil jsem," řekl Staněk, který o patnáct centimetrů porazil lídra evropských tabulek Michala Haratyka. Třetí skončil Chorvat Filip Mihaljevič.

Během závěrečných pokusů ho intenzivně sledovala kamera. "Já jsem se to snažil nevnímat a furt zůstat soustředěný na možnost dalšího pokusu. Dokonce jsem tu kameru i trošku odháněl, už to bylo trošku moc. Ale chápu, že když dostane Haratyk na domácí půdě, tak je to pro Poláky trochu šok," reagoval s odstupem.

Už měl za sebou oslavu s českou vlajkou. Medailový ceremoniál ho čeká v sobotu před zahájením programu. "Strašně se těším, až si poslechnu českou hymnu. Doufám, že nebudu brečet," poznamenal. Večerní oslava bude příznačná pro dnešní dobu. "Půjdu na test. Ráno odjíždíme," poznamenal po zlatém šampionátu s přísnými opatřeními proti koronaviru.

V autě bude veselo. Trenér Petr Stehlík poveze vedle šampiona také koulařku Markétu Červenkovou, která si v kvalifikaci vylepšila osobní rekord na 18,16 metru a poprvé postoupila na velké akci do finále. V něm dnes skončila osmá. "Trenér je málokdy spokojený, ale teď bude," glosoval to Staněk.

Může příští týden odletět na plánované soustředění do Jihoafrické republiky, kde zahájí přípravu na letní sezonu s olympijským vrcholem v Tokiu. "Afriku nám potvrdili, dostali jsme výjimku. Jsem nadšenej. Maso je levný, Kuba Vadlejch se na nás těší, je tam gril," radoval se z kempu v zemi, kam mají Češi kvůli výskytu jihoafrické mutace koronaviru cesty zakázané.

V minulosti na JAR zanevřel i Staněk, který si stěžoval na špatné podmínky pro regeneraci a s tím spojená zranění. "V tu chvíli to nefungovalo. Naštěstí se to změnilo, podmínky jsou tam fajn. Hlavně to maso, teplo, stálost počasí, dobrá posilovna. Pro nás optimální," dodal.

Halové evropské zlato si dá do vitríny, kde má i další medaile a trofeje. Cenné kovy z velkých akcí visí nejvýše. "Tahle bude ještě výš než birminghamský bronz z halového mistrovství světa. Zlato je jenom jedno," plánoval Staněk.