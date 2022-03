Koulař Staněk před odletem na HMS házel po zranění pět dní naplno v tréninku

Praha - Koulař Tomáš Staněk kvůli zranění úponu pravého bicepsu přišel o měsíc přípravy. Před dnešním odletem na halové mistrovství světa loňský evropský halový šampion z Toruně házel naplno v tréninku jen pět dní. Po pěti letech se vrací do Bělehradu, kde na evropském šampionátu v roce 2017 začala jeho dosud trvající medailová série na vrcholných halových akcích.

Kvůli zranění vynechal mistrovství republiky. Naposledy závodil 3. února na ostravském mezinárodním mítinku Czech Indoor Gala. Teď už je v pořádku. "Moje ruka už je na tom naštěstí dobře. Ještě furt si to tejpuju pod loktem, aby nešel do úplné extenze, což při odhodu jde. Ale mám to dělat, tak to dělám. Házel jsem úplně naplno, ale je pravda, že posledních pět dnů. Před tím to ještě trochu bolelo," popisoval novinářům na letišti.

Měsíc nemohl trénovat naplno. Jeho účast na halovém vrcholu sezony byla v ohrožení. "Halovka je krátká, tak jsem si říkal, co s tím můžu dělat. Je to halový svět a ta koule bude extrémně silná. Chtěl jsem si zazávodit, ale jet tam dobitej by nemělo smysl," vysvětloval. Postupně našel v tréninku pohodu. "Ze začátku, když jsem měl měsíční manko, moc mě to nebavilo. Čekáte, bolí vás to, tím si člověk musí projít. Ale když už jsem se do té koule mohl opřít a ta otočka se vracela, tak už to bylo dobré."

Problémy už měl před tím, než přerušil trénink. I kvůli tomu se jen jednou v sezoně dostal za 21 metrů. S návratem po zranění na vrchol sezony ale má zkušenosti. Loni do Toruně také neodcestoval v ideálním zdravotním stavu a byl z toho životní titul. "Asi mi to tak vyhovuje," usmíval se český rekordman. "Je fakt, že do Toruně jsem jel víc rozštípanej, měl jsem prst na ruce, co jsem si musel tejpovat, tříslo mě bolelo. Tak to snad teď bude lepší," dodal.

Na halovém mistrovství světa bude závodit 19 koulařů přímo ve finále, takže Staněk očekává dlouhou soutěž. Hlavním favoritem je světový rekordman Ryan Crouser z USA. "Viděli jste třeba v Lausanne, když Walsh se musel snažit jako blázen a hodil tam 22,10 a on tam jen přepadl a hodil 22,81. S tím už se nedá soutěžit. Před pár lety ještě jo, teď už je to nemyslitelné," řekl Staněk na jeho adresu.

Očekává, že medaile může být výrazně za hranicí jednadvaceti a půl metru. "Tak 21,80, nebo 21,70. Je tam dost koulařů, výkony také jsou, ale je rozdíl hodit to na nějakém mítinku a hodit to na světovém finále," odhadoval. Sám má letošní maximum 21,18. Nechtěl odhadovat, jak daleko má aktuálně potenciál. "Po pauze to není ideální, ale včera jsem měl super trénink. Něco tam je, také záleží, jak se s tím srovnám, jak to dokážu prodat v ten den D. Ale nechci se nějak upínat k tomu, že musím hodit 21,80, aby z toho něco bylo. Chci si hlídat to svoje, a co z toho vyplyne, uvidíme," řekl.

Vrátí se do známé haly, kde ho před pěti lety předčil jen Konrad Bukowiecki. Kvůli jeho startu byl tehdy Staněk vzhledem k Polákovu spornému dopingovému případu naštvaný. "Neměl tam být, ale byla to první medaile, takže ta euforie to předčila. Vzpomínky mám takové, že tu halu znám, i když teď to bude velikostí šampionátu jiné. Ale jsem rád, že vím, kde bude kruh, kde trenér a tak dál. A ještě bydlíme blízko, tak se nebudeme muset spoléhat na shuttly, ale můžeme vyrazit chůzí jako někde v Ostravě," těšil se.