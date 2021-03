Koulař Staněk dal dohromady stehenní sval a chce další medaili

Praha - Koulař Tomáš Staněk dal před halovým mistrovstvím Evropy dohromady zraněný stehenní sval, který ho připravil o republikový šampionát v Ostravě. V Toruni by v pátek rád zaútočil na další medaili. Na posledních třech vrcholných halových akcích ji získal pokaždé. Má stříbro a bronz z HME 2017 a 2019 a stříbro z HMS 2018.

Staněk se zranil v polovině února při mítinku World Indoor Tour v Toruni, který byl generálkou na HME. "Byly tam malinké trhlinky, nebylo to nic vážného. Kdyby tam bylo pět centimetrů, tak bych házet nemohl. Teď se to zdá být dobrý. Zatahuju to zejména na ty házecí tréninky. V posilovně mě to neomezovalo, ale už jsme nemohli jít žádnou rychlost, odrazy naplno," popsal novinářům svěřenec Petra Stehlíka.

Už se ale vrátil do kruhu a výpadek před vrcholem sezony nepovažuje za zásadní. "Zčásti je to dobře, že jsem si trošku odpočal. Minulý trénink naznačoval, že jsem byl vláčnější a přichází ta správná energie," hledal český rekordman pozitiva.

V letošních evropských tabulkách mu patří výkonem 21,48 metru druhé místo za Polákem Michalem Haratykem, který bude patřit k jeho velkým konkurentům. "Haratyk je klasicky v dobré formě. Konrad Bukowiecki na tom byl v Toruni celkem bídně a pak byl třetí na jejich šampionátu," komentoval Staněk aktuální formu tradičně silných polských koulařů.

Myslí si, že medaile bude ležet za 21 metry. Tuto hranici v posledních sezonách na vrcholné halové akci vždy překonal. "Ale můžou tam být překvapení směrem nahoru, že se někdo utrhne a hodí daleko. Já bych byl spokojený s lepším výkonem, než jsem tam předvedl posledně," řekl Staněk, který při mítinku poznamenaném zraněním skončil druhý výkonem 21,10.

Na jeho ambicích zdravotní patálie nic nezměnily. "Určitě mám na to, abych o ty medaile bojoval. Moc rád bych měl další placku doma. Uvidíme, co na to povědí soupeři," řekl.

Do Polska odcestuje automobilem s trenérem a koulařskou kolegyní Markétou Červenkovou. Také proto, aby snížil riziko nákazy koronavirem. Pozitivní test by ho mohl o šampionát připravit.