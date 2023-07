Koulař Staněk byl sedmý na Diamantové lize v Londýně, zářila Bolová

Londýn - Koulař Tomáš Staněk skončil sedmý na mítinku Diamantové ligy v Londýně. Novopečený otec jednou překonal 21 metrů, v páté sérii zapsal 21,04 metru. Na úvod hlavního programu na Olympijském stadionu zazářila Nizozemka Femke Bolová, která v běhu na 400 metrů překážek vylepšila o 58 setin vlastní evropský rekord. Výkonem 51,45 sekundy se zařadila na druhé místo historických tabulek. Vlastní kontinentální rekord v běhu na 5000 metrů vylepšila i její krajanka Sifan Hassanová.

Český rekordman Staněk napravil nezdar z posledního diamantového mítinku v Chorzówě, kde měl tři neplatné pokusy. V první sérii předvedl 20,71 metru a na závěr se zlepšil o více než tři decimetry. Stejně jako v červnu v Lausanne skončil sedmý.

K postupu do finálové trojice, která má v Diamantové lize k dispozici i šestý pokus, měl daleko. Stále ho provázejí problémy s levým kolenem, které při nabitém závodním kalendáři nestíhá doléčit. Schází mu rychlost. "Všechno je lehce později, než bych potřeboval. Ten dnešní výsledek hodnotím smířlivě. Beru to. Zase jsem bojoval s těmi nejlepšími na světě. Byli jsme tam tři za sebou srovnaní v pár centimetrech, to je takové pozitivní," řekl v nahrávce pro média Staněk, kterého dělilo sedm centimetrů od páté příčky.

Navzdory zdravotním problémům plánuje příští týden účast na domácím šampionátu v Táboře. Možná ale bude závodit z plného tréninku na srpnovém MS v Budapešti. "Cítím potřebu přitrénovat. Běhání a odrazy, které jsem teď nemohl dělat. Potřebuji získat trochu rychlosti. Věřím, že je dost času se připravit," dodal.

Soutěž koulařů znovu vyhrál světový rekordman Ryan Crouser z USA, jenž poprvé v sezoně na evropské půdě překonal třiadvacetimetrovou hranici. Šestnáct let starý rekord mítinku krajana Reese Hoffy posunul na 23,07 metru.

Další suverénní vystoupení na dlouhých překážkách předvedla Bolová. Zvítězila s ohromným náskokem a při posledním diamantovém mítinku před mistrovstvím světa se poprvé dostala pod hranici 52 sekund. Rychleji ovál s překážkami oběhla jen olympijská vítězka a úřadující mistryně světa Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová, jež v této sezoně startuje na hladké čtvrtce. "Úžasné, pořád tomu nemůžu uvěřit. Chtěla jsem zaběhnout pod 52 od Tokia, cítila jsem, že to mohu dokázat, ale pořád nemohu uvěřit tomu, že jsem to zvládla. Na poslední překážce jsem se cítila neuvěřitelně silně, takže jsem opravdu šťastná," radovala se Bolová.

První start v Diamantové lize proměnila v evropský rekord Hassanová. Do Londýna se vrátila čtvrt roku po triumfu v maratonu a pětku na dráze běžela za 14:13,42 minuty, čímž z vlastního čtyři roky starého výkonu ubrala 8,7 sekundy. V silné konkurenci skončila třetí. Vyhrála Etiopanka Gudaf Tsegayová (14:12,29).