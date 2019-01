Praha - Ve tři hodiny v noci se vrátil skokan na lyžích Roman Koudelka z úspěšného vystoupení na Turné čtyř můstků domů. Už v osm ráno ho vzbudil dvouapůlroční syn Karel, ale pátému muži konečného pořadí prestižního klání to nevadilo. Chce si teď užít pár dnů s rodinou před pokračováním sezony, v které by chtěl soupeřům ukázat, že si jejich respekt vysloužil oprávněně.

Koudelka vyrovnal pátým místem na Turné svůj nejlepší výsledek z roku 2012. "Pro mě je letošní výsledek o dost cennější. Rok od roku se světová špička posouvá výš, závody jsou čím dál víc vyrovnanější a výsledky mají větší hodnotu. V každém závodu jsem předvedl kvalitní skoky a udržel se na špici," řekl skokan ČTK.

V Oberstdorfu začal jedenáctým místem, v Garmisch-Partenkirchenu zůstal těsně pod stupni vítězům, v Innsbrucku se probil na jedenácté místo a na nejméně oblíbeném můstku v Bischofshofenu byl šestý. "To mě potěšilo nejvíc," uvedl a dodal: "Trénink ani kvalda mi tam nevyšly, ale na závod jsem se dokázal zkoncentrovat."

Po dvou horších sezonách, přičemž ta olympijská byla z různých důvodů z jeho pohledu tragická a měl i myšlenky na konec kariéry, je vítěz pěti závodů SP zpět mezi elitou. "To je krásný," radoval se Koudelka, z jehož výkonů na Turné byli soupeři překvapeni. "Nikdo nečekal, že bych mohl bojovat o stupně, a docela na to koukali. Vnímám, že mě zase berou jako rovnocenného soupeře a respektují," dodal spokojeně.

Přes znovu nabité sebevědomí nemá přehnaná očekávání. "Těším se na každý závod. Když se mi povede zkoncentrovat, mám na to být v desítce, což je příjemné. Snažím se jít závod od závodu a vyhlídky neřeším," řekl Koudelka.

Seriál Světového poháru pokračuje už o víkendu v italském Predazzu a před mistrovstvím světa čeká skokany dalších pět zastávek včetně cesty do Japonska. "I tam chci jet. Po fyzické stránce není problém, necítím se po Turné ani unavený. Jsem na tom dobře a musím to zaťukat, ať mi to vydrží celou zimu," přál si.

Na mistrovství světa v Seefeldu, kde bude závod na velkém můstku v Innsbrucku, by podobně jako na Turné mohl atakovat své maximum. Na šampionátu ve Falunu v roce 2015 skončil na malém můstku čtvrtý. "Mistrovství zatím vůbec neřeším a v hlavě se tím nezaobírám," řekl Koudelka. Má každopádně jasno, jak udržet formu. "Věřit si. A mít v týmu dobrou náladu, a když se něco nepovede, tak hnedka neskládat zbraně," řekl.