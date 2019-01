Val di Fiemme (Itálie) - Český skokan na lyžích Roman Koudelka skončil šestý v dnešním závodě Světového poháru ve Val di Fiemme a popáté v sezoně se umístil v první desítce. Viktor Polášek a Čestmír Kožíšek nepostoupili do druhého kola. Všechny soupeře v Itálii deklasoval lídr seriálu Rjoju Kobajaši, který zvítězil s náskokem 26,5 bodu a šestým triumfem za sebou vyrovnal rekord SP.

Pátý muž Turné čtyř můstků Koudelka potvrdil aktuální výbornou formu. Po prvním kole byl díky skoku dlouhému rovných 120 metrů dokonce čtvrtý, ale s minimálním náskokem na soupeře za sebou a s přibližně pětibodovým mankem na stupně vítězů. Ve druhém kole zaváhal v závěrečné fázi skoku, přesto si z vyššího nájezdu polepšil na 129,5 metru. Dostali se ale před něj Němec Stephan Leyhe a Polák Kamil Stoch. V průběžném pořadí SP se Koudelka posunul na jedenáctou příčku.

"Je příjemné být v této společnosti skokanů a potvrdit výsledky z Turné. V druhém kole přesně nevím, co se stalo, ale v druhé fázi letu jsem trochu přitlačil na lyže a to byla jednoznačně moje chyba. Ještě si to rozebereme na videu," uvedl Koudelka v tiskové zprávě.

O vítězi nebylo pochyb. Král sezony a neporažený vítěz Turné Kobajaši o triumfu prakticky rozhodl hned v prvním kole. Skočil 135 metrů, což bylo o deset metrů více než druhý nejdelší skok, a vedl s více než šestnáctibodovým náskokem. Ve druhém kole z nižšího nájezdu, než měli další skokané z elitní desítky, pokusem dlouhým 136 metrů vyrovnal šestnáct let starý rekord můstku Adama Malysze. S obrovským odstupem za ním skončili Poláci Dawid Kubacki a Stoch.

Kobajaši zvítězil pošesté za sebou, což dosud v SP dokázali jen Finové Janne Ahonen (2004/05) a Matti Hautamäki (2005) a Rakušané Thomas Morgenstern (2007) a Gregor Schlierenzauer (2009). V neděli se ve Val di Fiemme může v čele statistiky osamostatnit. Celkově Kobajaši vyhrál devátý z dvanácti závodů v této sezoně.

O pouhé čtyři desetiny bodu unikl postup do druhého kola Viktoru Poláškovi, který obsadil 31. příčku. Čestmír Kožíšek skončil pětatřicátý.

Závod SP ve skocích na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie):

1. R. Kobajaši (Jap.) 315,0 b. (135+136 m), 2. Kubacki 288,5 (122+131,5), 3. Stoch (oba Pol.) 282,9 (121,5+133,5), 4. Kraft (Rak.) 281,6 (121,5+129,5), 5. Leyhe (Něm.) 275,1 (119,5+127,5), 6. Koudelka (ČR) 271,9 (120+129,5), 7. Žyla (Pol.) 270,0 (121,5+127), 8. Fettner (Rak.) 269,7 (114,5+132,5), 9. Peier (Švýc.) 269,3 (118,5+130,5), 10. Semenič (Slovin.) 268,4 (120,5+128,5), ...31. Polášek 115,7 (112,5), 35. Kožíšek (oba ČR) 110,3 (111,5)

Průběžné pořadí SP (po 12 ze 28 závodů):

1. R. Kobajaši 1056, 2. Žyla 565, 3. Stoch 564, 4. Leyhe 456, 5. Kubacki 432, 6. Geiger (Něm.) 403, ...11. Koudelka 290, 35. Polášek 40, 46. Hlava (ČR) 15, 58. Kožíšek 3.