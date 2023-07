Kouči Priskemu nezáleží na tom, na koho Sparta narazí v předkole LM

Praha - Trenérovi fotbalistů Sparty Brianu Priskemu nezáleží na tom, s kým se jeho tým utká v srpnovém 3. předkole Ligy mistrů, přestože ve hře je i FC Kodaň, kde působil jako asistent. Dalším možným protivníkem je Dinamo Záhřeb, na nějž obhájci českého titulu narazí na soustředění v Rakousku. Na setkání s novináři Priske přiznal, že kvůli tomu chtěl soupeře změnit, nakonec ale zůstalo u původní varianty.

"Napadlo mě to, když jsme zjistili, že Dinamo je jedním z našich možných soupeřů. Potřebujeme ale kvalitní soupeře, takže jsme se rozhodli, že nic měnit nebudeme. Je to velmi silný soupeř. Uvidíme, jaké mužstvo nám los přisoudí," řekl Priske.

"Je mi jedno, koho dostaneme, jestli FC Kodaň nebo kohokoli jiného. Až se dozvíme jméno soupeře, zaměříme na něj pozornost a začneme se na něj připravovat. Nepreferuju žádný tým," uvedl šestačtyřicetiletý Dán.

Sparta, která v minulé sezoně získala titul po devíti letech, se ve skupině Ligy mistrů naposledy představila v sezoně 2005/06. "Je to samozřejmě velký cíl každého jednotlivce, aniž bych počítal ty roky. Je známo, že tak dlouho to tu nebylo, ale v kabině se o počtu let nebavíme," prohlásil kapitán Ladislav Krejčí mladší.

"Je to velká výzva. Jak realizační tým, tak my hráči se posouváme a jsme v přípravě nastaveni tak, že do toho dáme maximum. Věřím, že budeme pokračovat v našich úspěších," podotkl čtyřiadvacetiletý stoper či záložník.

Pražané jednají o pokračování angažmá gólmana Matěje Kováře, jenž v minulém ročníku na Letné hostoval z Manchesteru United. "Čekáme na rozhodnutí Manchesteru. Kovi měl skvělou sezonu a chtěli jsme ho mít v týmu i nadále, ale není to na nás. Konečné rozhodnutí záleží na Manchesteru," konstatoval Priske.

Letenští odehráli v letní přípravě zatím jediné utkání, v pátek podlehli druholigové Jihlavě 1:2. "Když se podíváte pouze na výsledek, nikdo z nás nemá radost. Jsme zklamaní, bylo to pod naši úroveň a očekávání. Využili jsme 22 hráčů, před utkáním jsme měli sedm tréninků. Dobré bylo, že jsme viděli několik navrátilců z hostování nebo z B-týmu," řekl někdejší hráč Genku, Portsmouthu či dánské reprezentace.

Sparta na dnešním setkání s novináři představila nového generálního partnera, jímž je sázková kancelář Betano. Zároveň odhalila výroční sadu dresů k jubilejní 130. sezoně. Dominuje jí černá barva se zlatými pruhy na ramenou a po stranách, na úrovni srdce je umístěno alternativní logo klubu. Na závěr prezentace vrtulník přímo z trávníku na Letné vyzvedl obří podobiznu nového dresu nad stadion.