Kouče Sparty Priskeho čeká první derby, zatím se ale soustředí jen na Domažlice

Praha - Premiérové derby se Slavií čeká příští neděli v Edenu trenéra fotbalistů Sparty Briana Priskeho. Pětačtyřicetiletý Dán očekává, že souboj dvou pražských rivalů v Edenu bude úžasný. Nyní se však plně soustředí na středeční třetí kolo domácího poháru na hřišti třetiligových Domažlic.

"Vypadli jsme z evropských pohárů, takže v MOL Cupu musíme dojít až do konce. Stoprocentně se na utkání soustředíme. Víme, že jsme velcí favorité. Musíme vyhrát, bude na nás velký tlak. Všechnu energii a dřinu musíme vložit do středečního utkání a vyhrát ho. Vím, že všichni mluví o derby, ale veškerá pozornost se teď soustředí na středu," řekl Priske na tiskové konferenci po výhře 5:2 nad Pardubicemi ve 12. kole první ligy.

V září 2020 jako kouč Midtjyllandu vyřadil Slavii v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů. "Derby není o mně, ale o Spartě. Musíme se ujistit, že uděláme to, co bude třeba, až nastane neděle. Derby je derby. Měl jsem štěstí, že jsem v Dánsku zažil to největší mezi FC Kodaň a Bröndby, což můžete trochu srovnat (s pražským derby). Byly to úžasné zápasy se skvělou atmosféru. Očekávám, že to bude intenzivní a parádní pro všechny zúčastněné," uvedl Priske, který kodaňské derby zažil jako asistent trenéra tamního FC.

Letenští se díky vítězství nad Východočechy posunuli o bod na druhé místo právě před Slavii, která má však k dobru domácí duel s Mladou Boleslaví. Po derby se Sparta v lize utká i s dalšími dvěma pohárovými zástupci Plzní a Slováckem. Podle Priskeho jsou Pražané před očekávanými souboji v dobrém rozpoložení.

"Vidím tým, který je každým dnem silnější a hráče, kteří se mnoha ohledech dobře připravují. Snažíme se přenést naši filozofii do zápasů. V posledních týdnech individuálně i týmově rosteme. Cítím, že jsme v dobrém rozpoložení. Současně ale víme, že na některých věcech musíme a můžeme zapracovat. Celkově vzato jsem s naším vývojem spokojený. Vím, že nás čekají zásadní týdny počínaje MOL Cupem," konstatoval někdejší dánský reprezentant.