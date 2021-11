Kouče Růžičku čeká v souboji s Mladou Boleslaví premiéra na střídačce Litvínova

Praha - Událostí číslo jedna v pátečním programu šesti zápasů 24. kola hokejové extraligy bude návrat Vladimíra Růžičky do Litvínova. Osmapadesátiletý kouč nahradil na střídačce Vervy odvolaného slovenského trenéra Vladimíra Országha, premiéru si odbude v duelu proti Mladé Boleslavi. Dojde také na další reprízu finálové bitvy z minulé sezony mezi Libercem a Třincem. Oceláři v roli obhájců titulu vedou tabulku s náskokem pěti bodů před Hradcem Králové, který se utká s Plzní.

Litvínov symbolizují v sezoně nestabilní výkony i výsledky, Országh byl však odvolaný paradoxně po dvou zápasech s plným bodovým ziskem. Možnost pozvednout mateřský klub, z něhož vykročil do velkého hokeje, dostal olympijský vítěz z Nagana Růžička. "Pro mě to bylo jasné rozhodnutí. Dlouho jsem na to čekal, že bych mohl Litvínov trénovat. Jsem moc rád, že to přišlo a jsem zase zpátky doma," řekl Růžička, jemuž bude k ruce dosavadní asistent Václav Sýkora.

Premiéra na litvínovské střídačce bude pro Růžičku shodou okolností zároveň jubilejním 1000. zápasem v základní části extraligy v roli hlavního trenéra.

Aby paradoxů, které nabízí páteční zápas, nebylo málo, Mladou Boleslav trénuje Radim Rulík, jenž dovedl Litvínov v roce 2015 k dosud jedinému titulu klubové historie. Deset let předtím byl Růžičkovým asistentem u reprezentačního mužstva, které dobylo v Rakousku titul mistrů světa.

Mladoboleslavští se pohybují stále v popředí a za čtvrtou Plzní jsou jen vinou horšího skóre. "Už dva roky hrajeme relativně nahoře, což není snadné opakovat. Tím spíš pro klub, který nikdy není tak docela favoritem, drží se týmovosti a snaží se razit spíš skromnější cestu. Stručně řečeno je to momentálně velmi dobré. Děláme kroky vpřed, jen nás teď brzdí zranění," uvedl pro klubový web spolumajitel Jan Plachý.

Bílí Tygři mají svému finálovému sokovi co vracet nejen za prohru v boji o zlato (1:4 na zápasy), ale rovněž za první vzájemný duel sezony. Pod Javorovým prohráli vysoko 2:7. Ani pozice mimo první osmičku neodpovídá představám Severočechů.

"Nejsme tam, kde bychom chtěli být. Já někdy sleduju i tréninky, nedá se nikomu nic vyčítat. Všichni makají na sto procent. Při zápase to ale drhne. Pak jsou utkání jako to s Olomoucí, kdy vedeme 2:0 a najednou to tam soupeři napadá a vše je jinak. Musíme se s tím poprat. Jedině tvrdou prací a vírou v naší sílu se to dá zvrátit. Nemá cenu vykřikovat slogany, každý musíme začít u sebe," řekl bek Ondřej Vitásek.

Třinec nastoupí do zápasu v lepší herní i výsledkové pohodě než Severočeši. I vzájemné zápasy vyznívají v posledním období výrazně lépe pro Oceláře, kteří triumfovali v deseti ze dvanácti utkání.

Hradec Králové se pokusí po reprezentační přestávce navázat tam, kde před turnajem Karjala končil. Východočeši vyhráli posledních sedm utkání a rozloučili se naposledy parádním obratem derby v Pardubicích.

"Myslím, že jsme dobře připravení na další část sezony. Každý se těší, až do toho znovu naskočíme. A toužíme po tom, abychom byli nadále úspěšní a vyhrávali. Plzeň je velice kvalitní tým, i když mají dost mladých kluků, vedou si velice dobře a budou hodně nepříjemní. První zápas jsme s nimi prohráli, tak jim to musíme vrátit," prohlásil obránce Radim Šalda.

Plzeň už po pauze hrála a naskočila do zápasového rytmu úspěšně, když si z Vítkovic přivezla výhru 3:2. Indiáni tak utnuli sérii tří porážek. "Vítězství je určitě důležité. Před pauzou jsme třikrát prohráli a body jsme potřebovali. V pátek na to musíme navázat," zdůraznil obránce Vladimír Kremláček.

Vítkovice upadly znovu do střelecké a bodové mizérie a aktuálně jsou čtyři kola bez bodového zisku. Hlavní příčinou je žalostná koncovka, kterou mají nejhorší ze všech patnácti extraligových týmů. "Musíme dávat góly, to je alfa a omega všech těch výsledků," zopakoval kouč Miloš Holaň. "Čekáme těžkého soupeře, který teď hrál CHL, měli těžký zápas ve Švédsku. Mají v týmu velké osobnosti. Musíme už ale začít bodovat, protože Kladno získalo tři body."

Sparta s posilou trenérského štábu Miloslavem Hořavou přetrhla hrozivou sérii osmi porážek, když před pauzou vyhrála 5:2 v Brně. Možné zlepšení pak Pražané naznačili i v úterý vítězstvím 3:1 na ledě Skelleftey v Lize mistrů, i když k ideálu měl výkon v úvodních dvou třetinách ještě daleko. "Nehýbali jsme nohama, hráli jsme bez puku a furt ho zahazovali, čehož takhle silný tým dokáže využít. Ve třetí třetině už jsme hráli lépe," řekl útočník Vladimír Sobotka.

Ve zbývajících dvou utkáních se bude beznadějně poslední Zlín proti Olomouci pokoušet odvrátit sedmou porážku v řadě bez bodového zisku. Karlovy Vary po středeční prohře v Chomutově s "domácím" Kladnem vyzvou Pardubice. Dynamo je třetí a stále platí, že prohrálo maximálně dva zápasy po sobě. Z posledních 15 vystoupení vyšli svěřenci kouče Richarda Krále jen dvakrát naprázdno a v 11 případech během daného období slavili výhru.

Statistické údaje před pátečními zápasy 24. kola: PSG Berani Zlín (15.) - HC Olomouc (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:4. Nejproduktivnější hráči: Bedřich Köhler 21 zápasů/7 bodů (5 branek + 2 asistence) - Jan Káňa II 20/22 (10+12). Statistiky brankářů: Daniel Huf průměr 2,89 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,18 procenta, Libor Kašík 3,60 a 90,57 - Jan Lukáš 2,39, 90,55 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Zlín šestkrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. Z posledních 16 utkání vyhrál jediné. - Berani doma vyhráli v této sezoně z deseti zápasů jen jednou. - Olomouc vyhrála dva z posledních tří zápasů. - Hanáci po sérii tří porážek venku vyhráli v posledním vystoupení před reprezentační pauzou v Liberci 4:6. - Olomouc vyhrála tři z posledních pěti vzájemných zápasů a ve Zlíně zvítězila dvakrát za sebou. HC Vítkovice Ridera (13.) - HC Sparta Praha (8.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 1:3. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 19/10 (2+8) - Erik Thorell 20/31 (11+20). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,06, 92,97 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,67 a 89,22 - Alexander Salák 2,60 a 90,28, Jakub Neužil 2,93 a 89,79. Zajímavosti: - Vítkovice po sérii čtyř výher čtyřikrát za sebou nebodovaly. - Ostravané doma po třech výhrách dvakrát za sebou vyšli bodově naprázdno. - Sparta po šňůře osmi porážek, během které získala jen tři body, v posledním utkání před reprezentační pauzou vyhrála v Brně nad Kometou 5:2. - Pražany čeká sedmý ze série devíti duelů venku a mimo svůj led vyhráli jediný z posledních sedmi. - Sparta bodovala s Vítkovicemi devětkrát za sebou a z toho osmkrát vyhrála. HC Verva Litvínov (10.) - BK Mladá Boleslav (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 21/19 (6+13) - Pavel Kousal 22/15 (7+8). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,62, 90,80 a jednou udržel čisté konto, Šimon Zajíček 4,98 a 85,48 - Jan Růžička 1,96, 92,50 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,00, 92,50 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71. Zajímavosti: - Litvínov vyhrál dvakrát za sebou a z posledních čtyř duelů prohrál jediný. - Verva doma vyhrála čtyři z uplynulých pěti utkání - Mladá Boleslav po sérii čtyř vítězství podlehla v posledním utkání před reprezentační pauzou doma Českým Budějovicím 1:4. - Bruslařský klub venku zvítězil dvakrát za sebou. - Mladá Boleslav vyhrála čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů. - Polský útočník Pawel Zygmunt z Litvínova oslaví v pátek 23. narozeniny. - Nový trenér Litvínova Vladimír Růžička, který nahradil Vladimíra Országha, dosáhne jako první v historii na 1000 odkoučovaných zápasů v základní části samostatné české extraligy. HC Energie Karlovy Vary (12.) - HC Dynamo Pardubice (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 21/18 (4+14) - Robert Říčka 22/21 (16+5). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,80, 91,74 a dvakrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,00 a 90,00 - Milan Klouček 2,35, 92,33 a jednou udržel čisté konto, Dominik Frodl 2,20, 91,98 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Karlovy Vary prohrály čtyři z posledních šesti zápasů. - Energie doma vyhrála dvakrát za sebou a z posledních šesti zápasů před vlastním publikem prohrála jen dva. - Pardubice třikrát za sebou bodovaly a z toho dvakrát vyhrály. - Dynamo venku vyhrálo čtyři z posledních šesti duelů. - Pardubice, které porazily Karlovy Vary v minulé sezoně v předkole play off 3:1 na zápasy, vyhrály sedm z posledních osmi vzájemných duelů. Mountfield Hradec Králové (2.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:4. Nejproduktivnější hráči: Ahti Oksanen 21/18 (9+9) - Ludwig Blomstrand 21/21 (13+8). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 1,84, 93,07 a třikrát udržel čisté konto, Henri Kiviaho 1,43, 94,29 a jednou udržel čisté konto - Miroslav Svoboda 2,18 a 92,36, Dominik Pavlát 2,47 a 88,89. Zajímavosti: - Hradec Králové vyhrál sedmkrát za sebou a ztratil jen dva body. - Mountfield doma zvítězil osmkrát v řadě a přišel o jediný bod. - Plzeň po sérii tří porážek ve středu uspěla v Ostravě a porazila Vítkovice 3:2. - Škoda venku vyhrála jediný z posledních čtyř duelů. - Plzeň ve vzájemných zápasech vyhrála třikrát za sebou. Bílí Tygři Liberec (9.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:7. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 21/13 (7+6) - Martin Růžička 22/23 (12+11). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,34, 91,89 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,08 a 89,23 - Marek Mazanec 1,53, 93,97 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 1,95 a 91,72. Zajímavosti: - Liberec po sérii tří vítězství prohrál dva z posledních tří zápasů. - Bílí Tygři doma prohráli dvakrát za sebou a vyhráli před vlastním publikem jen dva z uplynulých pěti zápasů. - Třinec vyhrál devět z posledních deseti zápasů. - Oceláři venku bodovali devětkrát za sebou a z toho osmkrát vyhráli. - Třinec, který v minulé sezoně porazil Liberec ve finále 4:1 na zápasy, vyhrál pět z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Slovenský obránce Michal Ivan z Liberce dnes slaví 22. narozeniny. - Třinecký útočník Michal Kovařčík v pátek oslaví 25. narozeniny. Další program: Neděle 21. listopadu - 25. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec (2:3 v prodl.), 16:00 BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové (0:2), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera, 17:00 HC Olomouc - Rytíři Kladno (3:2), HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov (4:3), 18:00 Motor České Budějovice - HC Sparta Praha (2:5; ČT sport).