Kouče Jalonena čeká první turnaj na české střídačce, začne proti Finům

Ostrava - První větší akce pod vedením finského kouče Kariho Jalonena čeká české hokejisty od čtvrtka do neděle v Ostravě, kde se odehrají České hry. Hned na úvod třetího turnaje seriálu Euro Hockey Tour v sezoně prověří národní tým Finsko, které Jalonen, jenž převzal mužstvo po olympijských hrách v Pekingu a odvolání Filipa Pešána, sám v minulosti vedl. Zápas začne v 17:30. Ve druhém čtvrtečním utkání vyzvou ve Vídni Švédové domácí Rakušany, kteří nahradili v obvyklém kvartetu účastníků Rusy.

Pod vedením dvaašedesátiletého Jalonena odehrálo dosud národní mužstvo šest zápasů Euro Hockey Challenge; po dvou proti Rakousku, Německu a Slovensku. Po sérii tří výher následovaly dvě porážky, naposledy v Trenčíně se pak Češi v sobotu vrátili na vítěznou vlnu díky lépe zvládnutým nájezdům.

Loni v květnu byly České hry v Praze generálkou na světový šampionát a národní tým po třech výhrách turnaj opanoval. Akce v této sezoně hrané ještě pod Pešánovým vedením, mužstvu naopak vůbec nevyšly. Na Karjale i v Channel One Cupu skončili čeští hokejisté poslední. Z šesti odehraných zápasů EHT se mužstvu podařilo vydolovat jediný bod.

"Pro nás to bude skvělý turnaj. Budeme hrát na domácím ledě a nastoupíme proti dobrým týmům, navíc už budeme mít v týmu pár dalších nových hráčů, které jsme sledovali v průběhu celé sezony. A teď jsou připravení do toho naskočit, zatímco ti kluci, kteří jsou s námi už čtyři týdny, jim pomáhají, aby vstřebali náš zápasový plán," řekl dnes Jalonen v rozhovoru s novináři.

Co by chtěl vidět od týmu ve čtvrtek s Finy? "Očekávám především to, že každý z hráčů ze sebe během turnaje vydá to nejlepší a využije svých instinktů, ale zároveň to bude spojené s tím, co si stanovíme plán pro jednotlivá utkání. Těší mě hodně jedna věc - že budeme hrát tři zápasy ve čtyřech dnech," pochvaloval si Jalonen.

Finové budou prvním soupeřem ze světové špičky během dlouhého přípravného období, které má reprezentační tým již za sebou. "Žádný soupeř na mezinárodní úrovni není lehký. Samozřejmě ale všichni víme, že Finové v posledních letech mají úspěchy, takže porazit je by byl určitě úspěch a dobrý výsledek by byl i pěkným vstupem do turnaje," prohlásil útočník Michael Špaček, který se dnes připojil k týmu po příletu ze Švédska.

"Je to příprava na mistrovství světa. Máme mladý tým a ostatní taky. Budou to náročné zápasy s těžkými soupeři, asi hodně náročné bruslařsky, tak uvidíme, jak to bude vypadat," doplnil zkušený útočník Roman Červenka, jenž se podobně jako Špaček připojil k mužstvu až nyní na kempu v Ostravě.

Poslední vzájemný zápas sehrály oba celky v polovině prosince v Praze. Duel byl součástí Channel One Cupu a Finové vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech. O měsíc dříve na Karjale zvítězili doma v Helsinkách 4:2.

Sestavu či obsazení brankářského postu pro duel se Seveřany trenéři zatím neprozradili, stejně jako v předchozích zápasech od Jalonenova nástupu odkryjí karty až v den zápasu.