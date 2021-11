Kouč Vrba věří, že Sparta proti Rangers nezopakuje zápas se Slováckem

Glasgow - Trenér Pavel Vrba je přesvědčený, že fotbalisté Sparty ve čtvrtečním utkání 5. kola Evropské ligy na hřišti Rangers nezopakují nedělní ligový debakl 0:4 na Slovácku. Nepředpokládá, že se u celku z Glasgow něco zásadního změní s příchodem kouče Giovanniho van Bronckhorsta, kterého na lavičce obhájce skotského titulu čeká premiéra.

Pražané na hřišti Slovácka vyrovnali svoji nejvyšší prohru v samostatné lize. "Zápas nám vůbec nevyšel. Slovácko zaslouženě vyhrálo. Možná nás proti Rangers čeká podobný zápas jako na Slovácku, což pro nás může být výhoda. Doufám, že se z toho ponaučíme. Zápas musíme mít rychle za sebou. Po 15 kolech jsme prohráli v lize dva zápasy. To, jak poslední zápas dopadl, není vůbec dobře, ale tak to bývá. Věřím, že se takové zápasy neopakují, a věřím, že tomu tak bude i zítra," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Ke změnám v sestavě podle něj dojde, konkrétnější ale nebyl. "Určitě zápas zanechá nějaké stopy. Samozřejmě, že budou změny, to je jasné. Nechte se překvapit, v jaké sestavě nastoupíme," uvedl sedmapadesátiletý bývalý kouč Plzně nebo české reprezentace.

Letenští v prvním vzájemném zápase na konci září porazili Rangers 1:0 brankou Dávida Hancka. Tehdy skotský celek vedl Steven Gerrard, který nedávno odešel do Aston Villy. Nahradil ho bývalý hráč "Jezdců" Van Bronckhorst. "Nemyslím si, že by to bylo úplně jinak, než to bývalo. Čeká nás hlavně těžký soupeř. Není to jenom o trenérovi, ale hlavně o hráčích Rangers," poznamenal Vrba.

Sparta i pětapadesátinásobní skotští mistři mají na kontě čtyři body. Pokud Pražané na Ibrox Stadium zvítězí a kodaňské Bröndby v souběžně hraném duelu neporazí jistého vítěze skupiny Lyon, postoupí do jarní vyřazovací fáze soutěže. To samé se může povést i Rangers, kteří ale vedle zaváhání dánského celku potřebují zdolat sparťany minimálně o dva góly. Do vyřazovací části Evropské ligy projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy.

"Chceme postoupit ze skupiny. Víme, že musíme uhrát minimálně tři body. To je naším cílem, abychom hráli dál v jarní části soutěže," prohlásil Vrba, jehož svěřenci zakončí skupinu 9. prosince doma proti Bröndby.