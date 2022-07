Kouč Sparty Priske před odvetou v Norsku necítí nervozitu, klíč vidí v koncovce

Stavanger (Norsko) - Dánský trenér fotbalistů Sparty Brian Priske si před čtvrteční odvetou 2. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti Vikingu Stavanger nepřipouští nervozitu. Uvědomuje si, že od Pražanů se čeká postup. Za klíčové považuje, aby se jeho svěřenci soustředili pouze na svůj výkon a oproti úvodnímu bezbrankovému duelu na Letné tentokrát využili šance, které se jim naskytnou.

"Necítím se nervózněji. Těším se stejně jako před prvním zápasem. Uvědomuju si důležitost utkání, o tom není třeba pochybovat. Veřejnost od nás očekává postup. Pro nás je nejdůležitější soustředit se celých 90 minut plus možná prodloužení a penalty. Musíme se koncentrovat a ne se nechat unést emocemi nebo stresem. Ve Spartě je vždycky tlak. Musíte s tím žít, přijmout ho. To, stejně jako hráči, dělám," řekl Priske na tiskové konferenci.

Doufá, že Viking otevře hru. "Myslím si, že budou hrát ve stejném rozestavení 5-3-2. Doufám, že se vysunou trochu výš a pokusí se skórovat. Pak bude na nás, abychom našli správné řešení. Jestliže budou bránit stejně jako v Praze, bude na nás, abychom se zlepšili v zakončení, v němž jsme minulý čtvrtek postrádali kvalitu. V Praze jsme si vytvořili dostatek šancí na gól, kterým jsme mohli otevřít hru, ale z nějakého důvodu jsme ho nevstřelili. Obraz hry bude podobný," uvedl Priske.

Celek ze Stavangeru v neděli prohrál na hřišti Valerengy Oslo 2:4 a v norské lize klesl na čtvrté místo. "Některé věci si z toho zápasu vezmeme. Už jsme ho sledovali v neděli. Ve hře Vikingu jsme viděli několik prvků jako v Praze. Valerenze se podařilo proniknout do jejich šestnáctky. Dali pěkné góly. Ne že bychom je chtěli kopírovat, ale snad se nám naskytnou podobná řešení. Valerenga měla potřebnou kvalitu v koncovce a trochu i štěstí. Klíčové bude, abychom využili šance, které se nám naskytnou," prohlásil pětačtyřicetiletý rodák z Horsensu.

Jeho tým čeká utkání na umělé trávě. "Hráči se adaptovali normálně. Je to jiný povrch, jiné pohyby s míčem i bez něj, i míč se pohybuje jinak, záleží, jestli je umělka mokrá, nebo ne. Hráči si musí přivyknout, nemůžou se na nic vymlouvat. Takhle je to po celé Evropě, zejména ve Skandinávii. Nelíbí se mi to, ale tak to je. Musíme se soustředit na sebe a věci, které musíme udělat. Nemůžeme se zabývat umělkou, ale pouze vlastním výkonem," konstatoval bývalý kouč Midtjyllandu a Antverp.

Duel pro něj bude speciálnější díky tomu, že v Norsku v roce 2011 v klubu IK Start ukončil hráčskou kariéru. "Strávil jsem tady jenom pět měsíců, bylo to ale velmi pěkné období. Působení v IK Start byla skvělá zkušenost, užil jsem si spolupráci s lidmi v klubu a také norskou kulturu, která se dost liší od té dánské," podotkl Priske.

"Nikdy jsem bohužel nehrál na tomto stadionu (Vikingu). Myslím si, že jsem proti Vikingu nastoupil v přípravném utkání, ale ne v soutěžním. Někteří mí přátelé za Viking dříve hráli, trénoval tu i někdejší kouč Dánska Age Hareide. V Norsku je to velký klub s bohatou historií, čemuž odpovídá i infrastruktura," poznamenal někdejší obránce Genku, Portsmouthu či dánské reprezentace.