Kouč Sparty chce získat zpět přízeň fanoušků a respekt soupeřů

Praha - Nový trenér fotbalistů Sparty Václav Jílek chce v blížící se sezoně získat zpět důvěru fanoušků a respekt soupeřů. To podle něj jde ruku v ruce s nejvyššími ambicemi letenského celku, které jsou podle třiačtyřicetiletého kouče historicky dané.

Sparta naposledy získala titul v roce 2014 a poté skončila dvakrát druhá, dvakrát třetí a jednou dokonce až pátá. Jílek, který k týmu přišel po minulé sezoně z Olomouce, by rád titul na Letnou vrátil, ale má i jiné cíle. "Sportovní cíle jsou jasně dané a všichni to očekávají," řekl na dnešní tiskové konferenci.

"Já mám cíle postavené trochu obecněji. A to abychom získali důvěru fanoušků a respekt soupeřů, což v minulosti nebylo. Abychom toho dosáhli, tak to musí být podmíněno výsledky. Chceme toho dosáhnout aktivní a agresivní hrou, ale i kvalitou, která bude uspokojovat fanoušky," dodal.

Na Letnou kromě během letní přestávky přišlo také šest nových hráčů. Obránci David Lischka s Andreasem Vindheimem, záložníci Ladislav Krejčí s Michalem Trávníkem a útočníci Libor Kozák s Martinem Graiciarem. "Kdyby se naskytla výjimečná příležitost, tak bychom se o ní bavili, ale kádr je téměř uzavřený," řekl Jílek.

Kouč se však bude muset na podzim vyrovnat s řadou absencí. Na marodce jsou vedle klíčového záložníka Bořka Dočkala také obránce Filip Panák a trojice útočníků Matěj Pulkrab, Václav Kadlec a Václav Drchal.

"Podle posledních informací je nejblíže návratu Matěj Pulkrab, který má reálnou šanci vrátit se v závěru podzimu. U ostatních mám pocit, že je na podzim k dispozici mít nebudeme," uvedl Jílek, kterému v úvodu soutěže budou nejspíš chybět také Uroš Radakovič s Martinem Frýdkem.

Právě Frýdkova absence je pro Jílka velkou komplikací, protože ho jmenoval kapitánem. "Kapitán je pro mě hráč, který má sepětí s týmem. A to pro mě splňuje Martin Frýdek i co se týče kvality a sparťanského srdce," řekl Jílek. "A kdyby Martin nebyl, což se stane hned na začátku, tak máme okruh tří lidí, ze kterých se bude kapitán rekrutovat," dodal.

"Jsou to Libor Kozák, který je tady sice krátce, ale za měsíc si přístupem i kvalitou vydobyl respekt. A doufám, že se stihne dát do kupy Costa," prohlásil Jílek.

Dalším problémem před startem sezony je pro Jílka špatná střelecká forma. Sparta v přípravě vyhrála jen jednou, když hned v úvodním utkání zdolala 3:1 třetiligový Benešov. Na soustředění v Rakousku poté dala jediný gól, když prohrála 0:1 s Kluží, remizovala 1:1 s Dynamem Moskva a podlehla 0:1 LASK Linec.

"Problém byl v produktivitě a ve způsobu řešení situací v posledních třiceti metrech. Ale přisuzuji to náročnému programu, po kterém hráči nebyli v takové fyzické pohodě a kondici, takže jim často někde chyběl metřík nebo vteřinka. Věřím, že do ligy to bude v pohodě," řekl Jílek.

Sparta do ligy vstoupí v neděli od 19 hodin doma proti Slovácku a na začátku srpna ji také čeká třetí předkolo Evropské ligy. Soupeře se letenský celek, který v předchozích dvou sezonách nestačil v předkolech na Crvenou Zvezdu Bělehrad a naposledy na Spartak Subotica, dozví při losu 22. července.