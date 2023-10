Kouč Šilhavý o své pozici nechtěl polemizovat, je připraven na všechny varianty

Plzeň - Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý ani po vydřené domácí výhře 1:0 nad Faerskými ostrovy v utkání kvalifikace mistrovství Evropy nechtěl příliš spekulovat o své pozici. Jeho pokračování u mužstva je po čtvrteční porážce 0:3 v Albánii nejisté, situací se bude v příštím týdnu zabývat výkonný výbor Fotbalové asociace ČR. Šilhavý na tiskové konferenci v Plzni uvedl, že je připraven na všechny varianty. Zároveň je rád, že za ním stojí tým.

"Situace není příjemná, ale nechtěl bych vůbec polemizovat a hazardovat s pozicí, kterou teď zastávám. Je to nejvíc, co v českém fotbale jde," uvedl Šilhavý. "V momentě, kdy výkonný výbor rozhodne, že odcházím, tak prostě odejdu. Jestli výkonný výbor usoudí, že už prostě mužstvu nemám co dát a rozhodne, že už nebudu pokračovat, jsem na to připraven," doplnil jednašedesátiletý kouč.

Smlouvu má do konce kvalifikace s automatickou opcí na šampionát v Německu v případě postupu. Český celek má před listopadovými závěrečnými zápasy ve skupině v Polsku a s Moldavskem stále situaci ve svých rukách. Na závěrečný turnaj přímo projdou první dva týmy, dodatečnou šanci pak nabízí baráž. Česká reprezentace na Euru od rozdělení federace ještě nechyběla.

"Chci říct, že by mě hrozně mrzelo, kdybychom to nezvládli a na mistrovství Evropy nepostoupili. Ať už se mnou, nebo beze mě. Tady to není o mně nebo jednotlivcích, je to o Česku, reprezentaci. Dokud tady budu, budu se to snažit dělat co nejlépe," řekl Šilhavý, který je na jednání výkonného výboru pozván.

Trenér připustil, že si po vítězném gólu proti Faeřanům hodně oddychl. Zápas rozhodl až v 76. minutě z penalty kapitán Tomáš Souček. "Je to pravý kapitán. Vzal to na sebe, v podstatě ne každý by do toho asi šel. On to s přehledem proměnil. Chtěl bych říct, že to nedával pro mě, ale pro tým jako takový," uvedl Šilhavý.

Souček i ostatní hráči trenérovi po zápase s Faerskými ostrovy znovu vyjádřili podporu. "Je to samozřejmě důležité, když vám věří hráči, kabina, to jednoznačně. A samozřejmě je to i příjemné," dodal Šilhavý.