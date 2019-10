Kouč Růžička: Takový úvod nebyl příjemný, ale pak se to zlepšilo

Ostrava - První zápas v roli kouče královéhradeckých hokejistů skončil pro Vladimíra Růžičku porážkou, ale ziskem alespoň jednoho bodu. Jeho noví svěřenci dnes po nepovedeném vstupu prohráli na vítkovickém ledě 2:3 po samostatných nájezdech.

Východočeši zvládli sotva několik střídání a v Ostravě už prohrávali po šesti minutách 0:2. "Nebylo to nic příjemného. Ale je to hokej. Vítkovice měly dobrý vstup. Pak bylo dobré, že do konce třetiny jsme to srovnali,“ řekl po utkání novinářům Růžička.

Hradec Králové dorovnal zásluhou Radka Smoleňáka a Jordanna Perreta, v nájezdech však neskóroval. "Nevyhráli jsme, prohráli jsme na penalty. Měli jsme špatný vstup do zápasu a pak se to zlepšovalo. Bohužel se nepodařilo dát gól v dalším průběhu. Tam jsme, myslím, měli více ze hry. Ale rozhodují góly a ty jsme nedali," poznamenal Růžička.

Bývalý reprezentační kouč, který v minulých sezonách vedl Chomutov, ale nejslavnější chvíle prožil na extraligové scéně ve Slavii, zůstal tentokrát nad věcí. Nedal průchod svému impulsivnímu a emotivnímu koučinku a utkání sledoval víceméně v klidu z lavičky nad hráči.

"Já se zatím rozkoukávám. Včera jsem nastoupil. Je to všechno hrozně rychlé. Ale jsem rád, že už se to zase takhle točí. A já už se do toho nějak dostanu," vysvětlil Růžička, který prý nejprve hodlá důkladně poznat všechny hráče.

"Musím se rozkoukat. Podívat se na hráče, na hru. Ten tým na mě působí hodně dobře. To mužstvo je dobré. Akorát se tam musí zapracovat nějaké věci. Uvidíme, sezona je dlouhá. Teďka je teprve jedna čtvrtina za námi. Ještě je hodně zápasů a všechno před námi."

V početném realizačním týmu s dalším hlavním trenérem Tomášem Martincem a asistenty Petrem Svobodou a Alešem Krátoškou se teprve zabydluje. Pokyny dnes hráčům neudílel zdaleka tak často jako v předešlých působištích.

"Ono si to teprve všechno sedne. Pracujeme tam všichni s Máťou (Martincem) a oběma asistenty. To se ještě všechno propracuje a bude to dobré. Máme široký realizační tým, hodně lidí. Máme teď jediný úkol, abychom měli co nejlepší výsledky," dodal Růžička.

Dnes zažil také jednu další premiéru - poprvé v extraligovém utkání se objevil v obleku. "V lize to bylo opravdu poprvé. Ale ono to je jedno, v čem tam stojíš. Nijak mě to nesvazovalo," ujistil s úsměvem Růžička.