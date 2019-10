Kouč Růžička slavil při domácí premiéře, Hradec zdolal Kladno

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 15. kole extraligy nad Kladnem 2:1 v prodloužení a kouč Vladimír Růžička si v domácí premiéře na lavičce Mountfieldu mohl vychutnat výhru. Uspěl tak i v souboji strůjců zlatých medailí z mistrovství světa v letech 2005 a 2010 a zároveň olympijských vítězů z Nagana s hrajícím majitelem Kladna Jaromírem Jágrem. V čase 63:52 rozhodl slovenský obránce Mislav Rosandič.

Hosté mohli otevřít skóre v přesilové hře při úvodním vyloučení Červeného, ale Melkovu střelu z pozice mezi kruhy i Zikmundovo zakončení zblízka po Jágrově přihrávce Mazanec zlikvidoval. Šanci v oslabení měli i domácí, ale Cingelův blafák do forhendu v únik kryl Godla pravým betonem. Už při plném počtu hráčů na ledě našel Melka osamoceného Strnada, opět však zasáhl královéhradecký gólman.

Na druhé straně při Barinkově vyloučení pálil Červený, ale v polovině utkání byli blíže k úvodní brance hosté. Barinka trefil od modré čáry horní tyč. Godla si poradil s pokusem Smoleňáka. Allenův trest domácí také přečkali a těsně před pauzou jim pomohla pravá tyč, když Strnad vypálil z levého kruhu po přihrávce Valského.

Další možnost Rytířů měl ve 26. minutě Melka. Při Austinově pobyty na trestné lavici rozvlnil Koukal jen boční síť. Bezbrankový stav trval i po kladenské početní výhodě po Perretově faulu. V 35. minutě obral Chalupa o puk Smetanu, jenže puk propasíroval za Godlu jen kousek do brankoviště a Smetana pomohl situaci zachránit. Na kladenském brankáři ztroskotal i Paulovič. Mazancovi pak ve 39. minutě opět pomohla levá tyčka po Austinově střele.

Po 62 sekundách faulovali při závaru domácích Zelingr i Kaut, ale Kladno dvě minuty v oslabení tří proti pěti pod velkým tlakem díky Godlovi ustálo. Ve 45. minutě stihl Mazanec vykopnout betonem puk po průniku Valského.

V polovině třetí třetiny šel pykat za krosček na Zikmunda Nedomlel a Rytíři po 11 sekundách přesilovou hru využili. Přes clonu překonal Mazance ranou od modré čáry Austin. V 56. minutě promarnil po Stachově přihrávce šanci osamocený Zikmund. V čase 57:12 při Austinově trestu vyrovnal po Smoleňákově asistenci z mezikruží Červený. Prodloužení neodvrátila kladenská přesilovka při trestu Červeného.

V nastavení rozhodli domácí, když Paulovič trefil levou tyč a do odkryté branky doklepl puk Rosandič.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Dnes přišel plný dům a myslím si, že to hráče paradoxně svazovalo. Nepodali jsme takový výkon jako v Liberci. Nebylo to jen lidmi, ale i velice dobrým výkonem Kladna, které nás dvě třetiny nepustilo. Měřítko snese až třetí třetina, kdy jsme soupeře trošku dostali pod tlak, ale nebyli jsme schopní dát gól. Mrzí nás nevyužitá dvouminutová přesilovka pět na tři. Kladno dalo gól v přesilovce, my se štěstím taky, za což jsme velice rádi. Měli jsme trošku štěstí i v prodloužení."

David Čermák (Kladno): "My jsme dnes prohráli 1:2, máme jeden bod, Hradec má dva a já mu k tomu gratuluju. Víc k tomu nemám co říci."