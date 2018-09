Chomutov - Kouč Vladimír Růžička má za sebou tři roky z desetiletého kontraktu, jímž se zavázal v květnu 2015 extraligovému Chomutovu. Ačkoli se občas setká s názory, že by mohl pomýšlet výrazně výš, svého rozhodnutí nikterak nelituje. A to ani přes skromnější podmínky, v nichž je nucen kvůli finančním potížím Severočechů z posledních sezon pracovat. Jsou pro něho motivací.

"To mě motivuje opravdu hodně! Občas o tom někdo mluví, jakou mám vlastně motivaci a že se zahrabávám v Chomutově a podobně. Ale pořád se něco učíte. A stejné je to i u mě, i když toho mám už odtrénovaného docela dost. Baví mě dělat s mladými hráči. Stojí to občas hodně nervů, ale nedá se nic dělat," řekl dnes Růžička novinářům.

Pětapadesátiletý kouč zároveň nepopírá možnost, že by si mohl ještě angažmá v cizině vyzkoušet. "Samozřejmě by bylo pěkné posunout se do NHL, to je asi krásné pro každého, ať jde o hráče nebo trenéra. Je to třeba nějaký sen i pro mě, ale jsem realista a vím, jaké jsou možnosti. Na druhou stranu se nikdy nebráním tomu, že se třeba něco stane a půjdu to zkusit do zahraničí," prohlásil.

"Tady mám ale dlouhodobou smlouvu a chci, aby se tady dobře pracovalo a prosadili jsme nahoru zase nějaké mladé hráče. Chceme, abychom do tří čtyř let mohli hrát třeba i o ty nejvyšší mety. Bude samozřejmě záležet na tom, jak se to všechno bude vyvíjet i po té finanční stránce," dodal bývalý kouč reprezentace, kterou dovedl v letech 2005 a 2010 k titulu mistrů světa.

Růžička je kromě jiného uznávaný za to, jak dobře dokáže přizpůsobit styl hokeje týmu, který má k dispozici. "Budeme muset hrát hokej, při němž budeme potřebovat hodně dobře bránit," řekl k vyhlídkám Pirátů. "Tedy mít to postavené na dobré obranné hře s dobrým přechodem do rychlého protiútoku, hrát agresivně a hodně do těla. Každopádně mi připadá, že to mužstvo hraje opravdu jako tým," řekl.

V přípravě si Chomutovští připsali z osmi zápasů pět výher, zkušený kouč ale kladnou bilanci nepřeceňuje. "Začali jsme 8. července a myslím, že ta příprava naplnila, co jsme si představovali. Až v extralize ale uvidíme, jak jsme doopravdy připravení," podotkl Růžička.

"Zatím to máme takové nahoru dolů. Máme zápasy, kdy hrajeme výtečně, ale také ty, v nichž nehrajeme dobře. Zase na druhou stranu bych docela bral, kdybychom jednou prohráli a jednou vyhráli, to by byla výborná sezona, ale mám obavy, že to tak nebude," uvedl Růžička.

Sázet bude na velmi mladé gólmany. Nemá z obsazení klíčové pozice obavy? "Já mám vichr ze všeho," odvětil s úsměvem Růžička. "Ze hry, z brankářů, ze všeho... Ale na brankáře si doteď rozhodně stěžovat nemůžeme, ti kdyby nám nechytali dobře, tak jsme při těch zápasech, co jsme prohráli, nedostali pět gólů, ale patnáct. Brankáři jsou výborní," ocenil kapitán olympijských vítězů z Nagana.

Minulá sezona se Pirátům nepovedla, přišli navíc o Michala Vondrku či Michala Poletína. Sestupné tendenci se ale Růžička odmítá poddat. "Teprve sezona nám ukáže, jak na tom skutečně budeme. Chceme samozřejmě vyhrávat a dostat se co nejvýše. Rozhodně nechceme hrát ve spodní čtyřce, to nechci v žádném případě. Toužíme být do desítky, takže pod sebe musíme dostat čtyři mužstva, což však bude hodně těžké," přiznal Růžička.